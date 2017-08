Koukej, teď to tam spadne, řekl Biolek sudímu. A trefil se

„S rozhodčím jsme se pak tomu zasmáli,“ uvedl Matěj Biolek. „Ale měli jsme štěstí. Dvakrát nás zachránilo břevno.“

Frýdek-Místek v národní lize vyhrál po třinácti zápasech! „Občas si musíme pomoct standardkou - a to nám teď vyšlo,“ řekl šestadvacetiletý záložník Biolek, který může hrát i v obraně.

„Červenat se mělo hodně“ Třinečtí fotbalisté ztratili v národní lize první body, v derby padli na hřišti Frýdku-Místku 0:1. „Prošvihli jsme první poločas, v němž jsme měli dát nějaký gól,“ uvedl třinecký trenér Jiří Neček. Zlobil se, že sudí ve prospěch jeho týmu neodpískal penaltu. „Je to ostuda,“ prohlásil. „A také mělo být více žlutých i červených karet.“ Na žluté byl poměr 7:1 pro domácí a vyloučený byl frýdecko-místecký kapitán Petr Literák v 90. minutě. „Nechci se na nic vymlouvat, ale červenat se mělo hodně. Hra byla úplně rozkouskovaná,“ řekl Neček.

Do klubu, v němž začínal, přišel v létě na hostování ze Slovácka. „Můj post byl ve Slovácku zdvojený až ztrojený, tak jsem se s trenérem Levým domlouval, že bych raději šel hrát někam jinam, než abych naskakoval jen na několik minut. Může to vypadat jako krok zpátky, ale to, že budu hrát, mi může jenom prospět.“

Dodal, že ve Frýdku-Místku bojuje i o svou další budoucnost. „Nešel jsem sem jenom brát výplatu a chodit si zahrát fotbal. S týmem si můžeme pomoct navzájem. Pokud se mi bude dařit, může si mě někdo všimnout.“

V hledišti měl i početnou skupinu příznivců z rodiny. „Jsou to mí věrní fanoušci, teď to za mnou mají blízko, protože rodiče bydlí kousek od stadionu. Přišli i obě babičky a dědové, sestra s přítelem. Je to fajn, že tady jsou a cítím jejich podporu.“