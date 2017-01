Droppa našel angažmá, bude hrát druhou ligu v tureckém Bandirmasporu

Droppa se do Tomsku přesunul v červenci, kvůli finančním problémům klubu se ale na začátku prosince v Rusku domluvil na ukončení smlouvy. Spekulovalo se o zájmu českých i zahraničních klubů, dnes se nová tvář českého reprezentačního výběru dohodla na kontraktu s aktuálně 14. týmem turecké druhé ligy.

Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím povolal Droppu do svého týmu poprvé jako náhradníka na začátku října. Defenzivní záložník se pak do konce roku představil ve všech čtyřech utkáních národního mužstva, celkově odehrál 209 minut.

Bývalý mládežnický reprezentant Droppa začínal s profesionálním fotbalem ve Spartě, do prvního týmu se však neprosadil. Poté působil ve Vlašimi a Baníku Ostrava, v jehož dresu odehrál v první lize 67 zápasů a vstřelil dva góly. V roce 2014 odešel nejprve do Slasku Vratislav, odkud přestoupil do rumunského týmu Pandurii Targu Jiu.