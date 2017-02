Penaltové drama v Dortmundu. U Daridy jsem šel najisto, líčil gólman

Penaltovým rozstřelem vyvrcholilo napínavé osmifinále Německého poháru. Vyhrál favorizovaný Dortmund, jehož hráči proměnili tři pokutové kopy ze čtyř, které prováděli. Hostující Hertha dala jen dva góly z pěti střel, chyboval i český reprezentant. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1.

Pozoruhodné je, že Bürki měl blízko k tomu, aby zlikvidoval i ty dva pokusy soupeře, které skončily gólem. Míč po ráně Esswina ho trefil do nohy, ale odrazil se pod břevno.

Kuriózní byla střela Allaguie ve čtvrté sérii. Bürki ji vystihl, míč vyrazil, jeho spoluhráči na polovině hřiště už slavili... Když v tom se míč záhadně stočil do brány.

„Chtěl jsem to vyrazit do strany, ale zasáhl jsme míč vnitřní částí ruky, takže to šlo zpátky. Nebyl to ode mě technicky dobré,“ líčil Bürki.

Proč tolik kritiky, když je za hrdinu? Kvůli zranění švýcarský gólman ztratil větší část podzimu, nechytal ani v prvním jarním kole. A chytat neměl ani v poháru, protože v něm dostává šanci veterán Weidenfeller, týmová dvojka.

Ale trenér Tuchel potřebuje, aby Bürki zpátky získal zápasovou praxi, potřebuje, aby chytal co nejvíc. Proto ho nasadil i ve středu v poháru, proti Hertě příliš práce neměl, sice v první půli inkasoval, ale jinak se nudil, jeho spoluhráči soupeře tlačili.

„Taky mi byla trochu zima, před penaltovým rozstřelem jsem se šel zahřát do kabiny,“ poznamenal v rozhovoru pro ARD.

V penaltách byl králem, byť při střele Lustenbergera mu pomohlo břevno a Kalou poslal míč vysoko nad. Ale velmi důležitý zákrok předvedl v druhé sérii při pokusu Daridy.

„Znám ho, věděl jsem, kam to kope, že na tom nic nemění,“ vzpomněl si na společné působení ve Freiburgu. Tam, Darida penalty proměňoval, proti Bürkimu střílel ze svého pohledu doprava.

„Věděl jsem, že to tam půjde, že tam skočím. Šel jsem k tyči předem,“ říkal Bürki.

„Chybělo nám trochu štěstí i trochu psychické odolnosti,“ podotkl berlínský trenér Pál Dárdai. „Ale na kluky jsem hrdý, jaký zápas v Dortmundu sehráli.“