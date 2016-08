Gól v prvním zápase? Paráda, kvůli tomu jsem tady, radoval se Mašek

Do Bohemians přišel Dominik Mašek v úterý. Stihl tři tréninky s týmem a páteční předzápasovou rozcvičku, nic víc. „Skočil jsem do toho rovnýma nohama a to byla nejlepší možná varianta,“ řekl novinářům po svém debutu v zelenobílém dresu.

Na svou šanci čekal jen čtyři dny, nebyl ještě dokonale sžitý se spoluhráči, přesto ukázal, že se může pro Bohemians stát velmi platnou posilou.



„Věřím, že jsem se trenérovi za důvěru odvděčil,“ usmíval se poté, co v zápase s Jabloncem pomohl jedním gólem k výhře a při střídání v závěru si užil od fanoušků potlesk ve stoje.

„Do Bohemky jsem přišel střílet góly a dát branku hned v prvním zápase po návratu je paráda,“ pokračoval bez vytáček mladý fotbalista.

Zpátky do Čech ho přivedl kouč Miroslav Koubek, se kterým se Mašek zná z reprezentační devatenáctky. „Tenkrát se nám hodně povedla kvalifikace, trenérovi jsem se ukázal v dobrém světle,“ vzpomíná dnes jednadvacetiletý hráč, tehdy mladičký reprezentační kapitán.

Gól očima střelce Dominik Mašek vstřelil vítěznou branku po necelé minutě druhého poločasu. „Přihrával jsem Martinu Haškovi na pravou stranu, po jeho střele se míč odrazil znovu ke mně a já už to propálil. Zaplaťpánbůh.“

„Fotbal hrát rozhodně nezapomněl. Je to pořád stejný hráč, nezměnil se. Až jsem se po takovém výkonu divil, že v Holandsku nedostával šanci,“ přemítal Koubek.



Mašek odešel do zahraničí před čtyřmi lety. V Hamburku hrál tři roky, za dospělým fotbalem pak čtyřnásobný nejlepší český dorostenec vyjel do Holandska, jenže angažmá v Cambuuru se nepovedlo. Proč?

„Těch důvodů je víc. Byl jsem často zraněný, měnili se trenéři, ale vymlouvat se nechci. Teď jsem hráčem Bohemky a myslím, že to je pro mě správný krok,“ vysvětluje Mašek.

Svou kariéru chce ve Vršovicích znovu našlápnout. Kam? „Nikde není psáno, že se do zahraničí nemůžu za dva nebo tři roky vrátit,“ namítá Mašek.

Inspirací mu může být třeba Patrik Schick, jako host ze Sparty loni „klokany“ svými góly táhl, dostal se do reprezentace a odešel za italským angažmá do Janova. Mašek teď může jeho úspěchy v Ďolíčku napodobit.