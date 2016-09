Do Baku zraněný liberecký kapitán Pokorný neletí: Musel vyhrát rozum

Černé prognózy o dlouhodobé absenci se naštěstí nepotvrdily a Pokorný by měl Slovanu chybět „jen“ něco přes měsíc. Pondělní vyšetření magnetickou rezonancí ukázalo, že opora Liberce má poškozený meniskus a částečně natržený vnitřní postranní vaz. „Dva týdny budu nosit ortézu a pak se uvidí, co dál. Když vše půjde dobře, tak bych mohl být za pět týdnů znovu na hřišti,“ uvedl Lukáš Pokorný pro klubový web.

„Není to tak závažné zranění, nevyžaduje operaci, ale klid. Hned od začátku se o Lukáše bude starat tým fyzioterapeutů,“ uvedl týmový lékař Pavel Buchvald.

Liberecký kapitán utrpěl zranění ve druhém poločase domácího zápasu s Plzní. „Někde na půlce hřiště jsem šel do souboje s Ďurišem. Chtěl jsem vší silou odkopnout balon, on si ale šikovně dal tělo a já jsem půlkou nohy kopnul do něj. Okamžitě jsem ucítil bolest v koleni,“ popsal kapitán Slovanu. „Když jsem pak běžel, tak se mi podlamovalo koleno. Tak jsem se nechal ošetřit a věřil jsem, že to bude dobrý. Ale bolest jsem cítil pořád a nemohl jsem pořádně běžet.“

Kvůli zranění byl pak pozdě v souboji před druhým gólem Plzně. „To jsem si pak vyčítal. Měl jsem se nechat vystřídat hned. V tu chvíli jsem ale věřil, že to bude v pořádku. Chtěl jsem pomoct týmu.“

Zbytek víkendu prožil Pokorný v ve špatném psychickém rozpoložení. „Měl jsem z toho depku. Doktoři měli strach, že budu mít přetržené zkřížené vazy. Celou neděli jsem přemýšlel, co bude dál, jestli mám po sezoně,“ přiznává Pokorný.

Do Baku s týmem nejede ani jako divák. „Moc rád bych tam byl a kluky aspoň podpořil. Ale protáhla by se tím léčba. Raději zůstanu v Liberci a dopřeju noze klid. Mrzí mě to, ale v tomhle případě musel vyhrát rozum.“