Nepochybujte o nás, vzkazuje po porážce trenérský bouřlivák Simeone

Na fotbalisty Realu Madrid narazili v Lize mistrů ve čtvrté sezoně po sobě. Výsledek středečního duelu v semifinále soutěže byl však ze všech utkání nejjednoznačnější.

„Na ten zápas musíme co nejdříve zapomenout,“ nabádá impulzivní trenér Atlétika. To prohrálo na stadionu Santiaga Bernabeua o tři góly a přibouchlo si dveře do finále, které hrálo proti stejnému soupeři minulý rok.

Tehdy duel dospěl až do prodloužení, stejně jako další finálový souboj obou týmů z roku 2014. Jen v roce 2015 se rivalové z Madridu potkali už ve čtvrtfinále a dvojzápas tehdy ve prospěch Realu rozhodl jediný gól.

„Možná to vypadá nemožně, ale ve fotbale se právě tyhle nečekané věci dějí. Proto je tak nádherný,“ tuší Simeone, jehož tým na Real v Lize mistrů ve všech třech zmíněných případech nevyzrál.

Atlético zcela zaostávalo i ve středu. Mělo čtyřikrát méně střel než jeho soupeř, bránu trefilo jedinkrát. Pokud chce odvetu alespoň zdramatizovat, musí změnit asi všechno.

„Taková utkání prostě občas přijdou, právě proto je důležité na ně co nejrychleji zapomenout,“ zopakoval Simeone, muž s povahou bojovníka.

„Moc lidí nám asi nevěří, ale já jsem přesvědčený o tom, že na to máme,“ uvedl po středeční prohře 0:3.

Jak moc jsou jeho slova reálná, odpoví 10. května odveta.