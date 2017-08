Costa se v Chelsea cítí jako zločinec: Když mě nechcete, pusťte mě

Costa byl poslední tři roky nejlepším střelcem Chelsea. Dotáhl ji ke dvěma mistrovským titulům, jen v lize nastřílel dvaapadesát gólů.



„Už s tebou nepočítám,“ přečetl si přesto.

Na začátku června mu to v textové zprávě sdělil trenér Antonio Conte. „Tu esemesku nevymažu. Každý, kdo mi nevěří, se na ni může podívat,“ tvrdí útočník v rozhovoru, který s ním pořídil britský Daily Mail.

Vztahy mezi ním a italským trenérem ovšem ochladly už dávno předtím.

„Respektuju ho jako trenéra, ne jako člověka. S hráči se téměř nebaví, drží si odstup, nemá charisma,“ spustil Costa, který se touží vrátit do Atlétika Madrid, odkud do Anglie přišel. „Ale klub se mě snaží prodat do Číny,“ naznačil.

Přitom mohlo být všechno zcela opačně, Costa potvrdil, že ještě před půl rokem jednal s Chelsea o prodloužení smlouvy. „Ale najednou klub jednání zabrzdil, podle mě za tím byl trenér,“ řekl Costa.

Kouč následně Costu nenominoval na ligový zápas s Leicesterem, podle médií kvůli údajné potyčce a hádce s kondičním trenérem. „Kdepak, Diego přestal trénovat, protože ucítil bolest v zádech. Proto nebyl k zápasu připravený. Říkám pravdu,“ tvrdil Conte letos v únoru.

Podle Costy však trenér lhal: „Byl to takový můj trest - za mé chování, za můj postoj,“ objasnil.

Za Chelsea Costa naskočil naposledy v závěru května při finále Anglického poháru. Arsenalu dal gól, byť to k vítězství nevedlo. Pak přišel „vyhazov“ smskou, nyní pokuty.

„Ať si mě pokutují, jak chtějí,“ tvrdí osmadvacetiletý Costa.

Klub po něm chce, aby se vrátil do tréninku s rezervním týmem, to však hráč zásadně odmítá a dál raději zůstává doma v Brazílii. „Klidně tu zůstanu celý rok bez fotbalu. Chelsea mě může pokutovat klidně celý rok, ale já se vrátím silnější,“ slibuje Costa.

„Neudělal jsem nic špatného,“ dušuje se útočník.

Trénovat s rezervním mužstvem mu přijde nedůstojné. „Ani bych neměl přístup do kabiny prvního týmu, jako bych byl nějaký zločinec,“ nechápe.

Jenže vytoužený odchod do Atlétika, klubu, kde strávil nejprve dva a následně čtyři roky kariéry, také nebude snadné dojednat. Madridský klub nesmí celé léto kvůli trestu od FIFA podepisovat nové hráče, proto by situaci případně řešilo jen hostování. Nebo by mohl s Atlétikem trénovat, v soutěžních zápasech by však mohl nastupovat až od ledna.

„Doufám, že se situace do konce měsíce vyřeší,“ doplnil Costa.

Z Chelsea prý původně vůbec odcházet nechtěl. „Já tam byl šťastný, ale když mě trenér nechce, nic jiného mi nezbývá. Jen nechápu, proč mě teď nenechají jít.“