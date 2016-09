OBRAZEM: Rosického návrat i tápající Slavia. Překvapení a zklamání ligy

Nejvyšší domácí soutěž po šesti kolech rozhodně nenudí. Na začátek pět pozitivních pohledů.

Leicester na český způsob

Nepřipomíná vám to něco? Šest zápasů, pět vítězství, skóre 14:4, první místo pro outsidera. Když se před rokem usadil na špici Premier League přehlížený Leicester, bylo to velké osvěžení a ještě výraznější fotbalová recese.

Slavný útočník a televizní spolukomentátor Gary Lineker se v dobrém rozmaru vsadil, že pokud Leicester náhodou získá anglický titul, bude první kolo další sezony moderovat ve slipech. Novodobý zázrak se stal a Lineker splnil, co slíbil.

Čeští komentátoři zatím s žádným podobným návrhem nepřišli. Možná se stydí, možná se nechtějí opičit. Co takhle mezi fotbalovými personami vyhlásit soutěž: Co jste ochotní udělat, pokud Zlín vyhraje ligu? „Neblázněte, zůstáváme na zemi,“ říká trenér Bohumil Páník.

Zlín vede ligu a myslí hlavně na to, aby bavil fanoušky. Však po posledním vítězství na Slovácku kouč Páník kritizoval. „Byl to paskvil,“ popsal první poločas.

Zlín má zajímavě poskládaný tým, výborné brejky a dokáže oživit zapomenuté. Příkladem budiž exslávista Diop nebo exjihlavský Harba, který prohlásil: „Za poslední rok jsem úplně ztratil sebevědomí.“ Vida, a při zlínské premiéře vstřelil dva góly.

Odměnu za snový start dostane Zlín v pondělí odpoledne, kdy dorazí Sparta s legendárním záložníkem Rosickým. Už teď je vyprodáno!

Jsem zpátky, vážení!

Karvinský brankář Jan Laštůvka v akci

Jan Laštůvka se vyloupl v pravou chvíli. Možná už se zapomnělo, co poctivý brankář umí. Však si ho před dvanácti lety vyhlédli do Šachtaru Doněck, i do reprezentace dlouhodobě patřil. Když se na rok upsal Karviné, bylo to překvapení. „Natrénováno mám, snad brzo získám i zápasovou praxi,“ řekl.

Praxi chytil hned a podceňovaný nováček si užívá nečekaný úvod. Deset bodů? To je něco! Je vidět, že trenér Jozef Weber vytvořil tým s dobrým charakterem. O víkendu si třeba dovolil posadit kapitána Eismanna, který v sestavě nechyběl od července 2013. Proč? Karviná potřebovala zastavit příděl zbytečných gólů (11). Tah vyšel bezvadně, zrodila se první nula.

Veletoč trenéra Koubka

Trenér Bohemians Miroslav Koubek (uprostřed) v družném hovoru.

Před rokem ho rmoutilo, že mu přestali věřit v mistrovské Plzni. Nepostoupil do Ligy mistrů a dostal padáka. Titul, netitul. Možná už trenér Miroslav Koubek nedoufal, že dostane další šanci v lize. V pětašedesáti? „Asi si začnu zvykat na důchod. Věk už na to mám,“ říkal. Jenže angažmá se narodilo - a hned dvojité. Stal se trenérem Bohemians a Karel Jarolím si ho vybral jako asistenta k reprezentaci. To je veletoč!

Aby toho nebylo málo, Bohemka mile překvapuje. Tedy s výjimkou premiérového trapasu 0:3 s Hradcem Králové. Kdo viděl poslední zápasy, musí zatleskat. Skvěle se jeví ofenzivní trojice Martin Hašek junior – Dominik Mašek – Siim Luts. První je syn bývalého reprezentanta Martina, druhý je ztracený talent, třetí lotyšský záložník. A pozor, do útoku nově vletěl potetovaný tank Jan Holenda.

Svět pana Jana K.

Jan Kopic

Dva góly vstřelil, čtyři připravil. Liga ted nemá produktivnějšího hráče. Krajní záložník Jan Kopic byl světlým momentem i v horších plzeňských časech.

„Má fazonu,“ chválí ho trenér Roman Pivarník. Také o víkendu Kopic po skvělé akci asistoval u gólu. Jen by se měl trochu zklidnit. Tři žluté a jedna červená, to je dost.

Rosický a spol.

Liga táhne, což je výborná zpráva pro celý fotbal. Baroš v Liberci, Polák v Brně, Laštůvka v Karviné, Švento ve Slavii, Kadlecové ve Spartě. A navrch Tomáš Rosický.

To lepší je za námi. V následujících případech to zatím drhne.



Rekordní bída

Brankář Příbrami Aleš Hruška inkasuje.

Jak tohle skončí? „Jsem z toho bezradný. Trénujeme víc než kdy jindy a nemáme nic,“ zoufá si brankář Aleš Hruška. Příbram je zralá na psychiatra. Nepomohla změna trenéra, zkušený stoper Jiránek, proslovy rázného šéfa Starky ani příchod bývalého rozhodčího Patáka do funkce sportovního ředitele.

0:2, 0:1, 0:3, 0:3, 0:1, 0:2, nový antirekord ligy. Šest zápasů bez bodu i bez gólu, tak vypadá dno! „Musíme pracovat a doufat, že se to rychle zlomí,“ říká kouč Petr Rada.

Věříte Příbrami, že se zachrání?

Gino van kdo?

Gino van Kessel

Kam míří Slavia? „Do pohárů,“ neochvějně opakuje šéf Jaroslav Tvrdík. „Do maléru,“ namítají kritici. Je teprve polovina září a Slavia už má za sebou výraznou revoluci, při které přišla o iluze a odvolala neodvolatelného trenéra Uhrina. Hektika!

Hledá se správná sestava, kouč Jaroslav Šilhavý musí do mužstva napumpovat větší vůli a zaujetí. Možná to odskáče Gino van Kessel, 35milionová posila z Trenčína, který zatím nasbíral jen 2 góly a 2 žluté karty. „Nebudu mít problém ho vystřídat nebo nepostavit. Na prvním místě je klub,“ řekl Šilhavý.

Možná příliš velká oběť

Liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Rozpačitá Slavia je desátá. Jen jeden ze silných hráčů se trápí víc, Liberec. Tři porážky, skóre 4:8, 14. místo. Příště se Slavia s Libercem utkají o naděje.

„Obětovali jsme začátek ligy, abychom se dostali do Evropské ligy,“ přiznává trenér Jindřich Trpišovský. Plán se podařil, Liberec se díky pohárům finančně zahojí, jenže nepříjemné výsledky v lize se kumulují. Navíc se na pět týdnů zranil klíčový stoper Pokorný.

Profesoři v obraně

Nepoznáte to podle statistik, protože Sparta inkasovala jen čtyřikrát, ale v defenzivní práci vicemistra to skřípe.

Není čas, aby se do středu obrany napevno postavil statný stoper Ondřej Mazuch? Nezřídka žasnete, jak dětinskou chybu udělají zkušení Michal Kadlec a Mario Holek. O víkendu proti Mladé Boleslavi byli na vystřídáni oba. Průchoďák si Sparta skutečně dovolit nemůže.

Brněnské sliby chyby

Možná se slibované štěstí dostaví, ale zatím se fanoušci Brna trápí. Nový trenér Svatopluk Habanec chtěl diktovat hru, nepůjčovat soupeři míč, střílet, střílet a střílet. Realita bolí. Dva góly, jedna výhra a v neděli poločas hrůzy (0:3) na hřišti Bohemians.