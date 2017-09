Stramaccioni: K derby mám respekt, na Slavii musí přijet jedna Sparta

„Od chvíle, co jsem přišel do Prahy, všude slyším jen derby, derby, derby,“ říká italský trenér Sparty.

Opravdu?

Jo, hned mi o něm říkali hráči, fanoušci, prezident klubu. Je to jiný zápas, výjimečný a v naší současné situaci taky velmi důležitý, klíčový.

Klíčový proto, že se úvod sezony Spartě nepovedl?

V derby je největší šance ukázat, že si každý zaslouží oblékat dres Sparty. Zažil jsem derby v Římě, v Miláně, v Aténách a každé je svým způsobem jiné. Každé má lokální specifika, ale všude má mimořádný význam. K tomu pražskému mám velký respekt a mužstvo na něj připravuju s maximální energií.

Slavný trenér José Mourinho, váš někdejší předchůdce v Interu Milán, tvrdil, že derby z devadesáti procent rozhoduje hlava, mentalita. Souhlasíte s ním?

Potkali jsme se, když jsem byl ještě hodně mladý. Dával mi rady a ta o té mentalitě je jedna z nejdůležitějších. V derby se na hřišti neustále odehrává deset soubojů jeden na jednoho. Když jich zvládnete vyhrát šest, budete úspěšní.

Vy jste byl úspěšný v milánském derby. Můžete z toho těžit i pro nedělní souboj Sparty se Slavií?

Od pondělí s hráči nemluvím o ničem jiném. Snažím se, aby ti noví okamžitě pochopili, co derby znamená. A spoléhám na ty zkušené, na srdcaře, jako je Bičík, Lafata, Michal Kadlec, Rosický, že mi pomůžou vytvořit tu správnou atmosféru. Aby na ostatní přenesli důležitost zápasu. A já k tomu mám jednu zásadní poznámku.

Jakou?

V derby až tolik nerozhoduje taktika, systém, rozestavení. Derby vyhrává mentalita, vášeň, ochota podstupovat souboje jeden na jednoho.

A také může výrazně pomoci podpora fanoušků. Ti sparťanští skalní nejsou na vaší straně, urážejí vás, až musel proti nim vystoupit majitel Křetínský. Co na jeho vyjádření říkáte?

Vím, co řekl, stejně jako vím, jak mluvil Tomáš Rosický. Komentáře a slova jsou jedna věc. Chtěl bych říct, že veškerou energii dávám do přípravy týmu na hřišti. Tam si v naší situaci můžeme pomoci, protože fanoušky a všechny okolo zajímá jen výsledek. Nic jiného.

Ale neříkejte, že to nevnímáte.

Není to pro mě jednoduché, ale snažím se působit, abychom drželi při sobě. A do derby musíme jít všichni společně. My trenéři, hráči, fanoušci, realizační tým, lidi z klubu. Do Edenu musí přijet jedna Sparta, jednotná Sparta. To je můj názor. V naší situaci je důležité, abychom uspěli. Jen výsledek se počítá, ostatní jsou jen slova.

Slavia ve čtvrtek hrála Evropskou ligu, takže na derby se připravuje až od pátku. Může to být pro Spartu výhoda?

Z mých zkušeností to může mít dva rozdílné scénáře. Když se uhraje dobrý výsledek, má to pozitivní vliv do dalšího zápasu. V případě špatného výsledku to může být obráceně.

Slavia většinu opor v poháru při výhře nad Maccabi Tel Aviv šetřila na derby...

Nezlobte se, nechci o Slavii mluvit, je to její rozhodnutí. Pro nás je důležité, jak pracujeme my, jakou máme představu o sestavě, o naší hře. S veškerým respektem Slavii neřešíme, zajímá nás jen naše mužstvo.

Je Slavia favoritem, když v šesti kolech získala o bod víc?

Dá se to tak říct, ale v derby nerozhoduje postavení v tabulce, počet bodů. Je to jeden zápas za podzim, teď a tady.

Cítíte, že Sparta a Slavia budou v derby pod tlakem vedoucí Plzně, která už má velký náskok?

Musím říct, že Plzeň má perfektní start do sezony. A samozřejmě ten jejich náskok je výhodou. Navíc vědí, že v neděli my nebo Slavia body ztratíme.