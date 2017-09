Vaněček po druhé teplické nule: Nějak jsme se zadrhli, musíme to napravit

„Před zápasem jsme si řekli, že je jedno, jaký podáme výkon, ale že chceme tři body za každou cenu. Bohužel, nepodařilo se to,“ litoval teplický útočník David Vaněček.

Sám měl jednu z největších teplických možností, ale jeho pokus jen drcnul do břevna Fryštákovy branky. „Už ve Zlíně jsme se moc nedostávali do zakončení, to je asi teď náš problém. Nedáváme přesné centry, nebo máme špatné náběhy. Možná to byla i nějaká novinářská kletba, každý nás velebil před těmi dvěma zápasy, že máme výbornou ofenzivu, mluvily za nás i statistiky. My se ale nějak zadrhli a teď jsme nedali ani gól už dva zápasy. To musíme napravit,“ velí Vaněček.

Bohemians se v této sezoně pyšní pevnou defenzivou, inkasovali jen čtyři góly. V tomto ohledu jsou na tom lépe jen Plzeň a Slavia. Klokani to předvedli i v Teplicích, kde domácím v útoku příliš nedovolili.

Mimo Vaněčkovu šanci měl možnost v úvodu duelu ještě Hyčka, který se hezkou kličkou uvolnil přes Šmída, ale brankáře Fryštáka už neprostřelil. Jinak se hrálo především ve středu hřiště.

V 63. minutě však byli blízko gólu i hosté. Nečas nacentroval přesně na Reitera, který poslal hlavičku přesně na branku, ale skvělý zákrok předvedl brankář Grigar a nebezpečí zažehnal.

„Viděli jsme ohromně soubojové utkání, pracovité, oba týmy hodně běhaly, v tom se nedá nikomu nic vytknout. Ale v těch finálových a předfinálových situacích nám chybělo lepší řešení. Ani jednou mužstvo nedalo gól, takže remíza je asi zasloužená,“ uznal teplický kouč Daniel Šmejkal.

Teplice se po dvou nevydařených utkáních propadly do prvoligového průměru a příště je navíc čeká hodně těžký zápas na hřišti pražské Sparty. „Jenže v lize teď může vyhrát každý s každým a je úplně jedno, jestli venku či doma. Budu odhodlaný a řeknu, že jedeme na Spartu vyhrát,“ burcuje útočník Vaněček přes svátečním zápasem.