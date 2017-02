Štípek si konečně zahraje se svojí Plzní. Zákazy ho štvaly

Dokud byl jen hostujícím hráčem, zápasy proti Plzni musel protrpět v hledišti. A že jich v Mladé Boleslavi, Hradci nebo Příbrami bylo. Až loňský přestup do Zlína rozvázal Davidu Štípkovi ruce. Sobotní mač s Viktorií bude pro ofenzivního záložníka Fastavu speciální.

„Hodně se těším. Vždycky mě štvalo, že jsem nemohl hrát proti klukům, s kterými jsem strávil nějaký čas,“ říká 24letý odchovanec Plzně, kde začal s fotbalem ve třetí třídě základní školy. „Na zápas přijede máma, táta i brácha. Udělají si pěkný výlet.“

Ke komu z plzeňských hráčů máte nejblíže?

I když jsem hodně času strávil s Davidem Limberským a s Pavlem Horváthem, kteří mi předávali zkušenosti, logicky jsem se stýkal s mladšími – Michalem Krmenčíkem, Patrikem Hrošovským... Ještě jsme sobotní zápas neřešili, ale určitě ho trochu vyhecujeme.

Jak jste prožíval duely s Plzní?

Chtěl jsem, aby vyhrál tým, ve kterém jsem byl. Sedával jsem na tribuně, jezdil jsem i na utkání do Plzně. Jedinou výjimkou byl loňský zápas Zlína. Byla to dálka a domluvili jsme se s trenérem, že raději potrénuju. Vítězství 2:0 nikdo nečekal. Všichni se divili, že umíme zahrát takový fotbal. Nebyl to náhodný výsledek, ale podložený naším kvalitním výkonem.

Vypsal jste prémie za sobotní výhru?

Tady je zvykem, že se dává do kabiny občerstvení za vítězství proti bývalému týmu. Když kluci minule porazili Plzeň, tak jsem zařizoval kuřata, i když jsem nehrál. Pokladník to tak nařídil, musel jsem poslechnout. (úsměv) Na podzim se mi toho sešlo více. Porazili jsme Boleslav, Hradec, Příbram. Tam všude jsem hrál. Doufám, že je to za první vítězství a už to mám smazané.

Jak složité to mají v Plzni odchovanci?

Je hodně těžké se prosadit. To stejné asi řeknou kluci ze Sparty i ze Slavie a teď možná i kluci ze Zlína. Tohle je úděl úspěšných týmů. Ale když se místní prosadí, je to pak o to hezčí. Klasickým odchovancem v Plzni je teď snad jenom Limberský.

Do Plzně v této sezoně přestoupili dva hráči Zlína. Je to motivace navíc?

I kdyby tam nebyli, chceme je porazit. Ale pro někoho to může být zajímavější zápas tím, že tady strávili spoustu času.

Viděli jste utkání Plzně s Příbramí, které favorit vyhrál 1:0?

Všichni ji známe. Jsou často v televizi. Jejich styl hry se nemění, i když přijdou noví hráči. Víme, na co se máme nachystat.

Tři zápasy po sobě jste nedali branku. Je to téma v kabině?

Že bychom se tím extra zabývali, to asi ne. Bylo by to jiné, kdybychom se do šancí nedostávali. Co si pamatuji poslední domácí zápas se Slavií, tak jsme měli tři čtyři tutovky. Chceme to zlomit s Plzní, abychom se nedostali pod tlak, sérii nenatahovali a zbytečně se o tom nemluvilo.