Ještě jeden nášup pro profíka. Rozehnalův příběh nekončí

Příběh rodáka z Kožušan u Olomouce nekončí. I v sedmatřiceti se profík každým coulem drží (sic už patnáctý rok!) na úrovni evropského fotbalu, což je u Čechů rarita, byť v rodné vlasti je spíše nedoceněný. Tím si však někdejší obránce PSG, Lazia Řím, Hamburku nebo Newcastlu, který posbíral šest klubových trofejí, hlavu neláme. Myslí pozitivně a těší se na pohárovou bitvu s Marseille.

„Fotbal si nehorázně užívám,“ říká bývalý reprezentant v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Samé důvody ke spokojenosti?

Bylo to až na poslední chvíli, den před prázdninami mi dali novou smlouvu. Ve finále určitě jsem spokojený, protože už minulou sezonu jsem avizoval, že pokud bude zájem z druhé strany, rád bych zůstal. Dařilo se nám, sezonu jsme zakončili výborně, dostali se do předkola Evropské ligy a skončili na čtvrtém místě, takže historický úspěch na všech frontách. Lepší sezona než minulá a hrál jsem. Velká spokojenost s třešničkou na dortu v podobě prodloužení kontraktu.

V play-off jste zářil střelecky. Napínalo vás vedení, že si kontrakt nechávalo na poslední chvíli?

Napínali mě hodně. Upřímně vám řeknu, že jsem to čekal dřív. Nechci mluvit o sobě, ale jako tým jsme hráli dobrý fotbal a já měl to štěstí být součástí týmu a ještě na hřišti. Myslím si, že výkony byly adekvátní tomu, aby mi nabídli kontrakt.

Bavil jste se v průběhu play-off s trenérem, jestli s vámi počítá i na příští sezonu?

Ne, řešil jsem to s manažerem přes klubové vedení. Začátek sezony byl takový, jaký byl, potom jsem začal hrát a najednou se všechno obrátilo. Cítil jsem důvěru jak od trenéra, tak od spoluhráčů. To mě nabíjelo, i proto výkony byly takové, jaké byly. Dal jsem jen najevo, že chci pokračovat v Ostende, že mám ještě chuť a sílu, a myslím, že i kvalitu, abych ještě hrál na takové úrovni. Na druhou stranu jsem si nechtěl přidělávat starosti a myšlenky, protože nejvíc se to řešilo hlavně v médiích – proč mě ještě v průběhu play-off nepodepsali. Pro nás bylo play-off hodně důležité. Já jsem si říkal: O. K., dělám maximum, předvedu se na hřišti, to je největší reklama fotbalisty. A potom už záleží jen na klubu, jestli nabídne smlouvu.

„Od spoluhráčů jsem měl standing ovation, to mě dojalo, vyjádřili mi pokoru a respekt.“

Byť je vám už sedmatřicet, neriskovalo Ostende, že po vydařené sezoně přestoupíte jinam?

Na rovinu: riskovali hodně, protože já jsem i v průběhu jara přes manažera rozhodil sítě také jinam. Řekl jsem to i manažerovi Ostende, že nechci čekat na poslední chvíli, a můj manažer hledal nejvíc v belgické lize, protože jsme se jako rodina nechtěli na sklonku kariéry stěhovat. Pokud by přišla adekvátní nabídka z ambiciózního klubu, která by se rovnala Ostende, tak já bych tak dlouho nečekal. Mohlo to přijít, nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, a já jsem za to rád.

Proběhly i kontakty odjinud?

Manažer rozhodil sítě po belgických klubech, pár jich řeklo automaticky ne, že na tento post nehledají, i když jsem byl zadarmo a dva roky jsem se ukázal. Jiné kluby neřekly ne, ale nemohly říct ještě ani ano, takže by to bylo zase čekání. Ale pokud by najednou některý z těchto klubů řekl: Ano, pojďme jednat konkrétněji, tak bych se tomu nebránil. Ale nebylo to tak blízko, že bychom seděli s někým z vedení konkurentů a jednali.

Ostende na vás opci neuplatnilo, nechalo ji propadnout, takže jste jednali o nové smlouvě. Byl jste po dobré sezoně v pozici, kdy jste si mohl říct o vylepšení podmínek, nebo to už je ve fotbalově vyšším věku složité?

Opci neuplatnili, propadla, myslím si, že to byl i záměr. Upřímně: s podmínkami jsem šel trošku dolů, ale v hlavě jsem měl nastavený limit, věděl jsem, že tady chci zůstat, že budeme hrát předkolo Evropské ligy, a nakonec jsem se rozhodl to akceptovat. Domluvili jsme se na podmínkách, kdy by se mi v uvozovkách ztracené peníze mohly vrátit v prémiích. Musím si to vykopat a já to mám takhle rád. Myslím si, že hráči by měli být placeni hlavně za to, co předvedou na hřišti a podle výsledků, než aby seděli na lávce nebo doma a byli placeni stejně.

Ale přesto se ukazuje, že fotbal je především byznys. Ačkoli byl klub spokojený s vašimi výkony, chtěl na smlouvě ušetřit.

Přesně. Jak jsem byl trošku zklamaný, že to oddalovali, a čekal jsem, že nabídka přijde dřív, tak jsem byl i zklamaný z tohoto. Nechtěl jsem, aby mi vylepšili smlouvu, byť si myslím, že za výkony bych si to zasloužil, ve finále to nedopadlo ani tak, že mám stejnou smlouvu, a za výkony, které byly lepší než minulou sezonu, jsem šel s penězi dolů. Ale jak říkáte: je to byznys. Klub věděl, v jakém jsem věku, že chci zůstat, že momentálně nemám jinou nabídku. Vidíte to sám z různých transferů: je to nahoru dolů. Bohužel tak to ve fotbale je.

Na druhou stranu, jestli si udržíte střeleckou formu, tak si to na bonusech brzy dorovnáte.

Bohužel na prémie za góly jsem nemyslel! To byla výjimečná sezona. Nejsem extra střelec, jak víte.

A co se to stalo, že jste se tak utrhl v rozhodující části sezony?

Nevím. Asi jsem to přitahoval. Věděl jsem, že hraji o svou budoucnost, chtěl jsem se každý zápas předvést. Tím neříkám, že jsem chodil hodně do ofenzivy, ale snažil jsem se být dobře postavený – většina gólů padla, že jsem doskakoval hlavičku nebo jsem měl odražený míč, jako ten poslední gól s Genkem. Snažil jsem se to trefit do brány, ještě se to odrazilo od protihráče. Bylo to asi tím, že jsem se snažil přitahovat pozitivní energii, prostě myslet pozitivně, protože mně šlo o budoucnost. Vydal jsem se a takovým způsobem se mi to vrátilo.

Patnáctou sezonu se držíte v nejvyšší evropské soutěži. To je slušná známka kvality...

... já moc nerad o sobě mluvím v pozitivech, spíš se rád kritizuji a zlepšuji.

Tak to nechte s dovolením na mně. Není moc českých fotbalistů, kteří by v tomto věku měli výkonnost na evropské úrovni.

Děkuji. Je pravda, že já si tohle absolutně neuvědomuju. Teď jsem na soustředění oslavil sedmatřicetiny. Bylo příjemné, že jsem měl standing ovation od spoluhráčů, tak mě to trošku dojalo, protože vyjádřili pokoru a respekt. To jsem nezažil. Taky jsem nikdy předtím neměl sedmatřicet... Maximálně pozitivní na tom je, že se cítím pořád dobře. Ano, tělo už regeneruje hůř, pomaleji, cítím se po zápase víc zbitý, ale poslední dva roky jsem si to nehorázně užil. Byl jsem hodně na hřišti, měli jsme úspěchy, byli jsme ve finále belgického poháru. Prostě jedu. Snažím se nemyslet na věk, protože v hlavě se cítím pořád mladší. Když se na to podívám zpětně, tak asi máte pravdu. Myslím, že je to tím, že hraju, snažím se být v kolotoči, nepřipouštím si únavu, svůj věk, a snažím se pořád udržet na nejvyšší úrovni. Je to i mým přístupem k fotbalu, který byl vždycky profesionální. Snažím se udržovat od počátku kariéry až do teďka. Až to nepůjde, tak to nepůjde, odpočívat můžeme v důchodu.

Zatím však vlčáky v ofenzivní lize stíháte nahánět. V Belgii se prosazují i další čeští mladí stopeři – Simič s Brabcem. Jak se vám líbí jejich výkony?

Oba dva udělali dobré kroky. Jak Simič, který šel na hostování z AC Milán. Měl jsem možnost s ním mluvit, protože jsme se potkali v Lille. Je to skromný kluk, perfektní, v hlavě to má srovnané. Viděl jsem i pozitivní reportáže o něm z mistrovství Evropy do jednadvaceti let. Můžu to jen potvrdit. Nelítá v oblacích, byť je hráčem AC Milán. I kvalitní výkony byly vidět – jak v Mouscronu, tak teďka na mistrovství. To samé Brába. Neznám ho osobně, vždy jsme pokecali jen před a po zápase, ale také vypadá, že je hodně skromný, rozumný, inteligentní člověk. I když na chvíli vypadl ze sestavy, tak se potom vrátil a měl podíl na tom, že Genk postoupil přes malé finále do toho velkého s námi. Pokud budou takhle pokračovat a budou se jim vyhýbat zranění, tak s jejich povahou by mohli ještě udělat krok do většího klubu. Mají před sebou slibnou kariéru. Věřím, že toho dosáhnou, hlavně kvůli nim a taky české reprezentaci, protože by stálo za to, abychom měli víc a víc hráčů v kvalitnějších soutěžích, než je česká liga.

V Belgii děláte české nejen stoperské škole dobrou vizitku. Otvíráte dveře dalším krajanům.

Věřím, že jo. Čeští hráči, kteří byli v Belgii, udělali dobrý dojem. Většinou to jsou hráči, kteří vystupovali profesionálně, skromně a hlavně předváděli výkony na hřišti, ne mimo hřiště. Belgie není extra velký stát a lidé si to pamatují, vidí to. Potom mají další české hráče zaškatulkované takhle. Ze začátku je určitě budou brát pozitivně a s otevřenou náručí, protože kvalitu v Česku pořád máme a vždycky se dá využít i v zahraničí.

Jak jste s fanoušky oslavili čtvrté místo a postup do předkola Evropské ligy?

Ohlas to mělo velký. Slavili jsme to už na hřišti, otvíralo se šampaňské. Bylo to krásné. Jako bychom vyhráli titul. Bylo to zadostiučinění pro všechny, protože minulý rok jsme se o to bili a tři kola před koncem jsme už věděli, že na to nemáme šanci dosáhnout. Teď jsme jeli až do konce. Bohužel nám odpadlo třetí místo zaručující přímý postup do Evropské ligy, museli jsme potvrdit čtvrté místo, hrát finále. Byl to stres navíc, ale nakonec jsme to dokázali a uhráli si to. Bylo na všech vidět – prezidentovi, zaměstnancích, jak to s námi prožívají. O fanoušcích ani nemluvím, byli v sedmém nebi. A po losu předkola Evropské ligy ještě budou. Užívali jsme si to a ještě si to užívat budeme. Uvidíme, s jakým výsledkem.

Belgické Ostende s Davidem Rozehnalem slaví postup do předkola Evropské ligy.

Čeká vás favorizovaná Marseille. Bylo třeba tým posílit?

My jsme posílili, ale bohužel nám odešli dva hráči základní sestavy – útočník do Wolfsburgu a pravý bek do Lazia Řím za celkem velké peníze pro Ostende. Přivedli jsme pár hráčů, kteří mají potenciál. Uvidíme, jak zapadnou, co s nimi udělá belgická liga. Ale myslím, že ty dva hráče, kteří odešli, bychom neměli mít velký problém nahradit.

Jenže los vám moc nepřál.

Je to hezký soupeř, co se týče prestiže. Papírově určitě kvalitnější než Ostende, ale máme kvalitní tým a věřím, že jsme schopni se na ně připravit tak, abychom je zaskočili a uhráli první zápas venku dobrý výsledek. Někdy porazí David Goliáše. Bude to svátek i pro fanoušky. Stadion Marseille si pamatuji ještě z francouzského působení. Je úžasný, doufám, že bude vyprodaný. Já se na to strašně těším. Naděje umírá poslední. Uděláme všechno pro to, abychom se dostali dál.

Vy zkušenosti s poháry máte bohaté, na rozdíl od většiny spoluhráčů. Co to s nimi může udělat?

Pro většinu to bude velká novinka, i co se týče stadionu, kvality a věhlasu soupeře. Ale pár spoluhráčů, kteří přišli z Anderlechtu, Brugg, má za sebou pár zápasů proti velkým týmům. Doufám, že spojíme zkušenosti s kvalitou a že by to mohlo zapadnout tak, že pokud odejdeme poraženi, pak se vztyčenou hlavou.

Když Olomouc hrála Pohár UEFA proti Marseille, vy jste ještě čekal na šanci v dorostu, že?

Byli tam Marek Heinz, Olda Machala, Tomáš Ujfaluši už jako opora. Já se do áčka teprve blížil.

Jistě vás těší návrat Olomouce do první ligy.

Jsem samozřejmě rád. Druhá věc je, jestli to bude fungovat. Protože pořád nevím, jak je vyřešené majetkové podílnictví. Nechtěl bych, aby to bylo jako jojo efekt – jeden rok v lize a zase sestup. To už potom klub ztrácí jméno, kredit.

Kupec Sigmy nablízku není.

Sigma nikdy neměla problémy platit hráče, i když jsem tam už nehrál, měl jsem informace, že hráčům nedlužili peníze. A já bych byl nerad, aby to začalo, protože hráči to pak řeší a dělá to neplechu. Bylo by dobré to co nejdřív vyřešit, aby to vzal někdo schopný, kdo by dokázal peníze sehnat. Nemusí to být zrovna miliardář, ale aby měl rád fotbal a klub dostal do stabilizovaného stavu, aby Sigma začala hrávat klidný střed tabulky. Pořád má potenciál na to hrát v budoucnu na úrovni první šestky o poháry, pokud bude mít za zády kvalitní vedení. Neříkám vyhrát ligu, ale proč nehrát o poháry, vyhrát třeba český pohár.

David Rozehnal s manželkou Petrou

Zlín, který před dvěma lety se Sigmou postupoval do ligy, je příkladem. Vyhrál český pohár a teď se těší z Evropské ligy a sedmdesátimilionového jackpotu.

Přesně tak.

Dobrou práci tam dělá Zdeněk Grygera jako sportovní manažer. Slavný odchovanec s podobnými kontakty ve vedení Sigmy chybí.

Máte nabídku ze Zlína a mluví s vámi Zdeněk Grygera, který toho ve fotbale spoustu zažil, má kredit a je chytrý člověk. Za sebou má už jen majitele, struktura je přesně daná. Rozhoduje se rovnou. To je taky velký rozdíl. Je vidět, že to funguje. Zlín není Sparta, Slavia, Plzeň, ale je v poháru. Kdo by si to kdy představil? Jsem rád, že takový menší klub dostal šanci, a doufám, že se předvede. Zlín teď dokáže být nahoře a hráči tam chodí rádi.

To je taková pohádka. I ta vaše pokračuje. Láká vás ještě ukončit kariéru doma v Olomouci?

Přiznám se, že jsem to z hlavy nevytěsnil, ale nepište do titulku, že se vrátím do Olomouce, protože bych nechtěl, aby to bylo takhle brané. Musel bych cítit zájem a od sebe, že do toho chci jít, že tam nepůjdu jen kvůli tomu, že jsem kdysi dávno chtěl. Musí se to sejít, mít to smysl. Třeba i do budoucna působení v klubu. Neříkám, že se to stane, ale určitě jsem to z hlavy nevytěsnil, abych to řekl na férovku.