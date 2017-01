Když plná Letná zpívá sparťanskou hymnu, je to nejvíc, říká Lafata

Když Lafata na Letné vstřelí gól, z reproduktorů se spustí melodie písničky Give It Up od KC & The Sunshine Band, do níž sparťanští fanoušci změnili slova, kterými oslavují kapitána.

„Děkuju fanouškům za všechno. Od chvíle, co jsem přišel, mě přijali skvěle,“ říká Lafata v rozhovoru pro klubovou televizi k příležitosti jeho nové smlouvy.

Předchozí kontrakt by mu vypršel za pět měsíců. Potom by pětatřicetiletý útočník ukončil vrcholovou kariéru. Jenže pro Spartu je tak cenný, že mu klub nabídl nový. „Jsem moc rád, že budu ve Spartě ještě pokračovat a že můžu být její součástí.“

Ve Spartě je od ledna 2013, od té doby se stal třikrát nejlepším kanonýrem ligy. Celkem dal 194 ligových gólů a v historické tabulce je čtvrtý za nedostižným Bicanem (447 gólů), těžko překonatelným Kopeckým (252), třetím Hájkem (199) a čtvrtým Daňkem (196).

Je pravděpodobné, že se už během jara posune na třetí místo, v posledních šesti letech dal minimálně šestnáct branek za sezonu, nyní jich po podzimu má deset. V předchozích dvou ročnících se pokaždé dostal na metu dvacet.

„Individuální cíle už nemám. Do Sparty jsem šel kvůli titulům. Bohužel, nebo nevím jestli zaplať pánbůh, od té doby máme jen jeden,“ rozesmál se Lafata.

„Můžu slíbit všem, že budu dělat všechno proto, aby Sparta byla úspěšná, spíš úspěšnější, než jsme byli dosud. Chci přidat další titul. Snad ještě budu mít s klukama v kabině a s lidmi na tribunách důvod k oslavě.“