Kapitán Lafata před ostrým startem: Všichni jsme rádi, že už sezona začne

„Penaltu pana Panenky jsem samozřejmě mockrát viděl, vím, že se to odehrálo tady,“ usmál se sparťanský kapitán v předvečer zápasu s Crvenou zvezdou v předkole Evropské ligy. „Jestli bych si tady troufl kopat? Máme v tom nějaký systém, tak uvidíme, koho trenér určí.“

Jak na vás slavný stadion působí? Stačili jste si ho před tréninkem prohlédnout?

Na to zatím nebyl moc čas, ale něco jsme viděli z videa, koukali jsme i na nějaké fotky. Samozřejmě taky víme, že kvalita trávníku tady není až taková.

Crvena zvezda je jedním z nejsilnějších soupeřů, jakého jste mohli dostat. V čem vidíte její přednosti a slabiny?

Už jsme měli rozbor a taktickou přípravu, takže vím, že nás nečeká nic jednoduchého. Ale nějak blíž teď soupeře rozebírat? Nezlobte se, to jsou interní věci, necháme si to na zápas.

Sezona pro vás začíná pěkně zostra. Cítíte napětí? A jak vnímá start ročníku deset nových posil?

Jsme všichni rádi, že už sezona začne, i když start je opravdu ostrý. Jak to cítí ti kluci, to nevím, ale co vidím, tak se těší. Plno z nich má mnoho zkušeností s takovými zápasy, v tom by neměl být žádný problém.

Extra motivaci asi bude mít záložník Plavšič, který přišel právě z Crvene zvezdy.

Jsme rádi, že ho máme v šatně, je to kvalitní fotbalista. Mladý kluk, má velký potenciál. Věřím, že bude ve Spartě úspěšný a že jí pomůže, aby byla úspěšná taky.

Pro vás osobně teď vypadá jako nejpravděpodobnější pozice podhrotového hráče. Jak se s ní sžíváte?

Nevím, jestli nastoupím a případně kde, to je otázka na trenéra. Uvidíme, jak to poskládá a s jakými úkoly nás tam pošle. Pokaždé jsou jiné, tak uvidíme.