Lafata: Zpackaná sezona. Chtěl jsem dát aspoň dvoustý gól a vyhrát

V posledním kole neskóroval ani jeden, ale Škodovi to vadit nemusí. Se Slavií totiž získal titul. Sparta zakončila nevydařené jaro remízou na Slovácku a je až třetí.

„Chtěli jsme vyhrát. Loučí se trenér Rada i všichni kluci z realizačního týmu. Chtěli jsme vyhrát i kvůli fanouškům, kterých přijelo hodně. Ale jak byla celá sezona zpackaná, tak i tohle poslední utkání,“ řekl pětatřicetiletý útočník.

Třetí místo je pro Spartu nejhorším umístěním od roku 2006, patnáct gólů je pro Lafatu nejslabším počinkem od roku 2010, kdy se trefil jedenáctkrát. Od té doby to bylo devatenáct, pětadvacet, dvacet, šestnáct, dvacet a loni rovněž dvacet branek.

„I tak jsem rád, že jsem pár gólů dal, protože před sezonou to vypadalo, že Sparta se mnou ani moc nepočítá. Ale fotbal je kolektivní sport a na týmový úspěch jsme nedosáhli,“ líčil smutně.

Na Slovácku mohl skórovat, měl jednu šanci, ale střílel vedle. „Přiznám se, že jsem gól dát chtěl. Ani ne tak kvůli nejlepšímu střelci, ale byl by dvoustý v lize. Nepovedlo se, aspoň mám motivaci do další sezony.“

Spartu přes léto čeká třesk. V nejbližších dnech bude novým trenérem jmenován Andrea Stramaccioni, z Itálie si přivede i své lidi. A velkým změn dozná i kádr.

„Nikdo z nás hráčů neví, co bude. To se musíte zeptat těch, kteří o tom rozhodují,“ poznamenal Lafata. „Jestli je mi líto trenéra Rady? Líto, nelíto, takový je fotbalový život. Ale já vždycky říkám, že na hřišti to hrají hráči a ne trenér.“

Na Slovácku sparťané vedli od 68. minuty, ale domácí o chvíli později po rohu vyrovnali na konečných 1:1. „Jako celou sezonu jsme si zase nepohlídali standardku,“ utrousil Lafata na závěr.