Olomoucký Houska: Remízy už jsou na hlavu, chci konečně vyhrát

„Už je to na hlavu. Chci taky konečně vyhrát,“ hlásí před sobotním (17.00) zápasem na půdě poslední Vlašimi.

Vnímáte, že vaše zodpovědnost za výsledky Sigmy po odchodech Ordoše a Ševčíka stoupla?

Jo, určitě to vnímám. Co tady jsme ročník 93, už taky nejsme nejmladší. Musíme to brát na sebe, už taky máme něco odehraného. Nebereme se za mladé hráče, musíme být klíčovými hráči.

Proti Pardubicím jste krásnou kolmicí přihrál na gól. I když to na výhru znovu nestačilo, přesně tohle se od vás očekává ještě ve větší míře.

Musím říct, že se mi hrálo dobře. I s Habustou. Plní defenzivní úkoly, tak jsem měl víc prostoru dopředu.

Odehraná jsou jen tři kola, ale soupeři vám utíkají. Nejste už nervózní?Nemůžeme být v pohodě, když máme po třech kolech tři body. To je prostě málo. Soupeři byli hratelní – jak s Prostějovem, tak s Pardubicemi jsme měli jednoznačně vyhrát. Zápasy jsme měli pod kontrolou, pak dostaneme gól a úplně se nám to zbortí. To je prostě špatně.

Jak moc se na vašem výkonu projevuje nalomená psychika?

Nemůžu mluvit za ostatní, jak jsou na tom v hlavě, ale největší slabina je, že dostáváme triviální góly. V Prostějově máme ve 45. minutě balon pod kontrolou, ztratíme to, hráč nám uteče a dostaneme gól po faulu ze standardky. S Pardubicemi zase z autu... To nás sráží. Kdyby nás soupeř aspoň vykombinoval a dál nám hezký gól, ale my děláme laciné chyby a nabízíme jim to sami. Do zápasu vždy nastoupíme dobře, ale asi se to láme gólem, který dostaneme úplně zbytečně. Na chvilku vypadneme z role a pak už si nevytvoříme žádnou šanci. Nechápu to.

Chybí vám ve finální fázi Michal Ordoš, který byl schopný gól vstřelit nebo obranný val nápaditou přihrávkou rozevřít?

Těžko říct. Možná nám někdy chybí lepší finální přihrávka. Ale hlavně je to o tom dohrát zápasy do vítězného konce. Vedeme 1:0 a to už klíčový hráč vepředu neuhraje, to musíme uhrát především vzadu kompaktností a zkušeností. To se nám prostě vůbec nedaří.

Ale silný tým by při vedení 1:0 soupeře ještě dorazil...

Přesně tak, ale asi nemáme takovou sílu, abychom soupeře dorazili na 2:0, 3:0. Musíme ukopat i 1:0.

Dobrá, dostáváte laciné góly, ale vždy maximálně jeden v zápase. Od Sigmy se přitom čeká, že Prostějovu nebo Pardubicím dá dva tři góly.

To je pravda, gólů také dáváme málo. Ale když už je nejsme schopní dát, tak musíme uhrát aspoň výsledek 1:0.

Fanoušci vám vyčítají i malou bojovnost. Právem?

Do zápasu s Pardubicemi jsme šli jinak, chtěli jsme být aktivní, dorážet hráče. Myslím si, že se nám to i dařilo, ale zase to nevedlo ke třem bodům. Musíme se odrazit od nějakých věcí, které se nám povedly, i když to říkáme všichni pořád dokola.

Je výhoda, že už teď ve Vlašimi to můžete aspoň částečně napravit?

Pro mě osobně jo. Chci už taky vyhrát. Už je to na hlavu, tři remízy za sebou. Čím dřív, tím líp.

Pokud by se to nepodařilo, přijdou zřejmě změny v realizačním týmu. Je to téma, které v kabině také řešíte?

Něco jsme samozřejmě zaslechli, ale není to tak, že bychom to probírali v kabině. Góly, které dostáváme, jsou chyby nás na hřišti, fakt jednoduché chyby. I kdyby byl na lavičce kdokoli, tak takové góly neuhlídá. Ani jednou jsme to nedotáhli do vítězného konce, to je strašný.

I před dvěma roky jste druhou ligu začali podobně špatně, přesto jste nakonec postoupili. Připomínáte si to?

Vzpomněl jsem si na to, ale takhle to brát nejde. Začátek je bohužel podobný, ale nejsme v klidu, že jsme to tenkrát stejně vykopali. Musíme sbírat body od začátku, aby nám to neujelo, protože soupeři body sbírají.

Je teď druhá liga těžší, než byla předtím?

Je to jiné, je tam Baník, jsou tam dobré týmy. Bude to zajímavé. Nic jednoduchého.