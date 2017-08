Olomoucký záložník Houska: Z týmu cítím sílu jako už dlouho ne

„Řekli jsme si, že na ně chceme od začátku šlápnout, ale že to bude tak rychle 3:0, s tím jsme nepočítali,“ přiznal David Houska.

Při vašem gólu to nejdřív mezi třemi soupeři vypadalo na beznadějnou situaci.

Sám nevím, musím se na to podívat. Dostal jsem balon, viděl jsem proti sobě stopera, a že nejsou nijak extra pohybliví. Snažil jsem se ho rozhýbat a dal jsem to na zadní tyč.

Na hřišti vypadáte hodně sebevědomě.

Musím to zaťukat, je to hodně dobré. Cítím se dobře, jak osobně na balonu, tak týmově. Nerad bych to zakřikl a něco vyhlašoval, ale z týmu cítím sílu, kterou jsem už tu dlouho necítil.

Rychlost a pohyb, to byla vaše hlavní zbraň. S tím jste nastoupili?

Věděli jsme, že pohybově bychom mohli mít navrch jak ve středu hřiště, tak na krajích. Viděli jsme, že stopery proženeme, a vyšlo nám to dokonale.

Čekalo se, co s vámi udělá absence Plška, nahradil ho Texl – nejen dvěma góly?

Je to super, ať naskočí Plša, nebo Texi. Texi hrál výborně, znám ho snad od patnácti let, můžeme spolu hrát poslepu. Výborný výkon.

Je tedy sehranost vaše největší výhoda?

Ano. Je vidět i z tribuny, že jsou tam automatismy, že víme, co chceme hrát. Ať přijde kdokoli z lavičky, tak ví, co má hrát, jaký hrajeme systém, a to je velká výhoda.

Proti Brnu jste měl vedle sebe i druhého nováčka – Kalvacha.

Jsem vlastně mezi nimi zkušený. (smích) Je to výborné, na to, že nemají tolik zápasů, zvládají to super. Hraje se mi s nimi výborně. I s Džemem (Jemelkou – pozn. red.) do toho skočili rovnýma nohama a zvládají to výborně.

I díky tomu máte devět bodů.

Asi nikdo moc nečekal, že jich budeme mít tolik. Zní to krásně. I pohled na tabulku je dobrej, ale nesmíme polevit a body sbírat i dál.

Není ten pocit i nepoznaný? Poslední čtyři roky byla Olomouc buď pod tlakem boje o záchranu, nebo o postup zpět. Najednou můžete hrát s lehčí hlavou.

Asi je to tak. Na druhou stranu je vidět, že máme týmové sebevědomí, nebojíme se hrát s nikým a na nic nečekáme. Chceme soupeřům vnutit naši hru a přehrát je.

A pomalu se zvedají i návštěvy na Andrově stadionu.

Diváci byli výborní, musím je moc pochválit. Atmosféra se pomalu lepší a chtěl bych jim poděkovat, jak fandili. Musíme je svými výkony na stadion pozvat, aby chodili a fandili.