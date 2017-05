Další fotbalová tragédie. Bývalý plzeňský stoper Bystroň se oběsil

Tragickou zprávu iDNES.cz potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. Čtyřiatřicetiletý Bystroň se podle nich oběsil ve sklepě svého domu a zanechal po sobě dopis na rozloučenou.



Také on, stejně jako Rajtoral, který působil v Turecku, spáchal sebevraždu v zahraničí. Poslední rok strávil ve švýcarských nižších soutěžích, od ledna patřil do kádru US Schluein Ilanz.

V nové zemi našel i práci mimo fotbal, zároveň ale řešil rodinné i finanční problémy. Právě ty údajně měly být důvodem, proč se rozhodl pro krajní řešení.



Přitom ještě v neděli odehrál v mistrovském utkání proti FC Buchs 77 minut...

V Česku si udělal jméno při angažmá v Baníku Ostrava, se kterým vyhrál titul, později po angažmá v bulharském Levski Sofia patřil k oporám Plzně: i s ní slavil vítězství v lize, získal také český pohár a zahrál si Ligu mistrů.

Právě po jednom ze zápasu nejprestižnější soutěže se ale jeho kariéra zlomila. V listopadu 2011 po vítězství 1:0 v Borisově odhalila dopingová zkouška v jeho těle zakázanou látku metamfetamin, která se do jeho těla mohla dostat následkem užití drog - pervitinu nebo extáze.

Ještě než vše vyšlo najevo, prožil radost z gólu v domácím utkání s AC Milán, kterým pomohl k postupu do jarní fáze. Ale brzy poté dopingová kauza praskla a Bystroň vyfasoval dvouletý zákaz startu.

Klub s ním rozvázal smlouvu a protože nemohl nikde hrát, studoval trenérskou licenci. Později mohl začít s Plzní znovu aspoň trénovat a po vypršení trestu podepsal smlouvu s Olomoucí. Na bývalou úroveň se ale už nikdy nedostal a loni v létě odešel do švýcarského Linthu, který v zimě vyměnil za Ilanz.

V malém švýcarském městečku v pátek bohužel skončila nejen jeho kariéra, ale i životní dráha.