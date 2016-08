Teď budu muset nároďák táhnout víc. Je to výzva, ne stres, říká Darida

Freiburg totiž v 93. minutě vyrovnal a vzhledem k tomu, že se na berlínském stadionu zastavuje časomíra na devadesátce, nikdo netušil, kolik času zbývá do konce: „Naštěstí jsme stihli ještě jeden útok a Julian Schieber rozhodl.“

Svůj gól jste ani neslavil. Nechtěl jste bývalý klub provokovat?

Přemýšlel jsem před zápasem, co bych dělal, kdybych dal gól. A slavit jsem ho nechtěl. Z respektu k hráčům i fanouškům Freiburgu. Trochu mě mrzí, jak byli po zápase smutní.

Vladimír Darida skóruje proti Freiburgu.

Zato vy jste začal výborně.

Měli jsme před sezonou poradu a každý z hráčů musel říct, jaké si dává individuální cíle. Řekl jsem, že bych chtěl vstřelit víc gólů než v minulé sezoně (5). Snad se to dobře rozjelo.

Teď se rozjíždí i nová éra národního týmu. Jak by pod trenérem Jarolímem měla dopadnout, abyste mohl říct, že byla úspěšná?

Nejspokojenější bych byl, kdybychom se podívali z prvního místa na mistrovství světa. No, kdyby se to povedlo z druhého místa, nevadilo by mi to.

Myslíte, že je to reálné? Ve skupině jsou Němci, Norové, Severní Irové.

Hodně bude záležet na zápasech proti Německu. To je mančaft, který nebude ztrácet s lehčími soupeři. Jestliže budeme chtít pomýšlet na první místo, nesmíme udělat žádnou chybu.

Němci to berou stejně? Nebo pro ně kvalifikace zatím není téma?

Oni se logicky považují za favority, postup je pro ně v uvozovkách povinnost.

Jak vlastně Němci vnímají českou reprezentaci?

Zaregistrovali, že spousta kluků po Euru odešla, tak se ptali, jak se to doplní. Zajímali se. Berou nás na úrovni Norska a Severního Irska. Že se popereme o baráž.

Všiml jste si, že se po Euru mění vaše role? Rázem patříte k nejzkušenějším.

Když jsem se díval na nominaci, všiml jsem si, že mám skoro nejvíc startů (39). Tím pádem na mě bude větší zodpovědnost. Budu muset mančaft táhnout víc.

Je to výzva, nebo pocit, který zavazuje?

Určitě výzva. Já se nechci nijak stresovat. I v Berlíně se moje role změnila, víc to na mně leží.

Zatímco trenér Vrba měl na přípravu osm měsíců, pod koučem Jarolímem jdete do kvalifikace prakticky z voleje. Jak rychle se dá zvyknout na nový styl?

Reprezentační srazy jsou vždycky krátké, moc se toho při nich natrénovat nedá. O to víc se musíme soustředit a poslouchat trenéra, co po nás žádá. Abychom jeho pokyny co nejdřív dokázali prodat v zápase.

Karel Jarolím je přísný nejen na životosprávu. Vyhovuje vám to?

Nevadí mi to. Stejně musím držet bezlepkovou dietu, jsem zvyklý. Maso s bramborem jím bez omáčky, pro mě to nebude rozdíl. A červenou řepu mám rád. (úsměv)

A co styl, kterým se chce prezentovat?

Říká, že by chtěl hrát ofenzivní fotbal, to se mi líbí. Už ve středu proti Arménií bychom to měli ukázat. Doufám, že by nás to mohlo nakopnout do kvalifikace.