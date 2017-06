Dánsko - Itálie 0:0, na Euru se hraje druhý zápas „české“ skupiny

dnes 20:29

Evropský šampionát fotbalistů do 21 let má na programu druhý zápas „české“ skupiny C. Dánsko hraje od 20:45 proti Itálii. Zápas sledujte on-line.

