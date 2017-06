Trubač už je v Praze, Slavia s ním počítá. Podpisy však chybějí

Samotný hráč má od mateřského Hradce Králové povolení startu v pražské Slavii.

Ta ho v úterý při představování hvězdných posil Dannyho, Halila Altintopa a Rotaně zařadila do kategorie nadějných borců, s nimiž a s jejichž kluby se dokončují přestupové smlouvy.

Daniel Trubač Devatenáctiletý fotbalista s tímto sportem začínal v rodném Opočně, kde se v mládežnických letech věnoval také lednímu hokeji.

* Ještě v mládežnických kategoriích přešel do Hradce Králové, kde se před třemi lety, ve svých sedmnácti, poprvé prosadil do prvního týmu.

Postupně prošel všemi reprezentačními výběry od „šestnáctky“ až po „devatenáctku“. Nejvíc zápasů odehrál za výběr do 19 let, český dres v něm oblékl v 16 zápasech a vstřelil jeden gól.

Má za sebou dvě prvoligové sezony, v první (2014/15) odehrál 14 zápasů a vstřelil jeden gól (Baníku Ostrava), ve druhé (2016/17) nastoupil do 25 utkání.

* S hradeckým týmem byl v sezoně 2015/16 u postupu do nejvyšší soutěže, střelecky k tomu přispěl dvěma brankami.

Přestupovou jistotu do kádru českého šampiona ale devatenáctiletý Trubač neměl ani včera. „Podepsáno stále není, dolaďují se některé detaily. Jsme v cílové rovince, ale ta někdy bývá nejtěžší,“ řekl v úterý generální ředitel hradeckého klubu Richard Jukl a zopakoval tak větu, kterou vyřkl už v pondělí, kdy byl Trubačův přestup vydáván za hotový.

Trubač by se měl v nejbližších dnech vedle karvinského Panáka a příbramského Chaluše zařadit do trojice mladíků, které Slavia chce do kádru přivést. „Slavia je sen, moc se těším,“ nechal se slyšet samotný Trubač ve chvíli, kdy se zájem Slavie dostal na veřejnost.

Trubač byl od svých dorosteneckých let považován za velký talent. V minulých dvou sezonách se však zdálo, že bude mít velké problémy těmto předpokladům dostát.

Ne vždy se dokázal protlačit do sestavy Hradce, k tomu přišel i problém se životosprávou. Záležitost z letošní zimy, kdy se po zápase v Jihlavě neudržel na plese, mu byla často předhazována. Nakonec v uplynulé prvoligové sezoně však úplně špatnou bilanci neměl. Ještě stále devatenáctiletý mladík si zapsal 25 startů, s předloňskou, rovněž prvoligovou sezonou, jich měl 41 a v nich jediný gól.

Slavia v létě přivedla do kádru několik kvalitních fotbalistů, společně s těmi stávajícími proto bude - v případě dohody klubů - Trubače čekat velká konkurence. Hráč však počítá i s tím, že pokud se do kádru neprosadí, půjde hostovat do jiného prvoligového klubu.

„Část hráčů, kteří se do kádru nedostanou, půjde na hostování. Chceme i nadále spolupracovat se Zlínem, Libercem či Mladou Boleslaví,“ nastínil, kde případně by mohl Trubač v příští sezoně působit, šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, ale upozornil: „Nejdříve musíme dotáhnout jeho přestup. Kdyby se do kádru neprosadil, nebylo by dobře, aby tady zůstal, a určitě bychom mu hledali herní vytížení.“

Trubačův odchod by mohl být významným finančním přínosem pro hradecký klub. Spekuluje se o částce 10 milionů korun, ta ale nebyla potvrzena i proto, že příslušné smlouvy nebyly ještě podepsány. Vedle Trubače by z hradeckého mužstva, které v pátek začalo s přípravou na novou sezonu, měl do 1. ligy odejít také Tomáš Malinský. Jeho případný odchod (Mladá Boleslav, Liberec), ale není dotažen do konce.