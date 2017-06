Mladý Trubač z Hradce k mistrovi? Slavia by byl splněný sen, říká

„Sledovali mě prý delší dobu a poslední půlrok prý intenzivněji,“ říká Trubač o zájmu čerstvého českého šampiona.

Slavii bere jako vysněný krok dál, byť může nastat i situace, že si v jejím kádru místo nevybojuje hned, ale půjde na hostování do některého z prvoligových klubů. „I tak by to byl posun,“ soudí.

Šikovný záložník, který je v prvním týmu Hradce už od svých sedmnácti let, neměl o nabídky nouzi. „Bylo jich víc, ale mám v Hradci platnou smlouvu. Pro některé kluby to bylo asi dost peněz a navíc za kluka, který letos hrál vlastně ob zápas,“ netají.

Ze všech nabídek ale pro něj vyplynula lákavá možnost pokusit se uplatnit v elitním českém klubu, který se v minulé sezoně vrátil na výsluní. „Když se v Česku díváte na fotbal, je to můj splněný sen,“ říká o zájmu Slavie.

Případný Trubačův přestup sice ještě není smluvně stvrzen a hráč začal přípravu v Hradci, ale jeho definitivní odchod do Slavie by mohl být záležitostí jen několika málo dnů. „Je to na Hradci, Slavii a manažerské firmě, smlouva by mohla být do několika dnů hotová. Já to neřeším a zatím normálně funguju v Hradci,“říká hráč.