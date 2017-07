Ve Slavii bych sbíral jen minuty, chci celé zápasy, líčí teplický Trubač

„Prosadit se ve Slavii by v současnosti bylo těžké, ale i přes nabitý kádr by se to dalo,“ míní Trubač. „Jenže tam bych sbíral minuty, v Teplicích bych rád sbíral celé zápasy. Doufám, že toho odehraju o dost víc. Přesně tohle mi říkal i slávistický trenér Šilhavý.“

V kádru mistra, který ho údajně vykoupil z Hradce Králové za deset milionů korun, si odkroutil téměř celou přípravu. Nastoupil čtyřikrát, po generálce s francouzským Nice, v níž dostal 22 minut, mu však přišel povolávací rozkaz do Teplic. Přesně v den jeho dvacetin.

„Ve Slavii jsem nevěděl, jestli zůstanu, nebo půjdu. Jsem rád, že teď již vím, na čem jsem. Že jsem se usadil. Můžu se už věnovat sám sobě a dělat všechno pro tým.“

Necelý měsíc ve Slavii si užil, prožíval její mohutné zbrojení, bedlivě sledoval hvězdné posily Dannyho či Halila Altintopa.

„Bylo skvělé s nimi trénovat. Je vidět, jakou měli a mají kariéru. Jsou to fantastičtí fotbalisté. Herní situace řeší jinak, mají je zažité na vyšší úrovni. Prostě jsou dál.“

Právě oni dva vytvořili ve Slavii přetlak v záložní řadě, ovšem mistr to podle Trubače nebude ani s nimi mít snadné. „Osobně si myslím, že Slavia bude mít problémy s týmy ze středu tabulky. Líp se jí bude hrát proti Plzni nebo Spartě. Každý se na Slavii bude chtít vytáhnout, zápasy budou sledované.“

I v Teplicích si místo bude muset vysloužit, zrovna záloha je teplickou chloubou. „I tady je konkurence, ale to je v hodně klubech. Na druhou stranu je určitě menší než ve Slavii,“ srovnal. „Ani v Teplicích nemám základ jistý, Kučera nebo Ljevakovič jsou úžasní hráči.“

Však také dlouholetý mládežnický reprezentant mluví s nadšením o jaru sklářů, které pozoroval ještě jako soupeř: „Můj názor je, že Teplice hrály v jarní části nejlepší fotbal. Škoda, že se nedostaly do evropských pohárů. Ale já jsem tady hrozně rád, protože to je klub, který pohárové ambice má.“

Čím by měl přispět ke splnění evropského snu on? „Určitě nějakými věcmi do ofenzivy, kreativitou, nápady kolem vápna a na útočné polovině,“ charakterizuje se Trubač, který v lize odkopal 41 zápasů a dal v nich jeden gól Ostravě. „Jsem středový hráč, ale nevadí mi hrát ani zleva tu osmičku. Uvidíme, co se mnou bude trenér zamýšlet.“

V generálce proti Žižkovu naskočil coby náhradník a jeho epizodní úsek si teplický kouč Daniel Šmejkal pochvaloval. „Ukázal, že může nastoupit na několika postech. Je to hráč s dobrou individuální technikou a driblingem.“

Během roku v Teplicích bude na dálku přesvědčovat Slavii, aby si ho vzala zpátky. „Slavia je klub, který patří mezi ty top. Chtěl bych tam zůstat a hrát, i když tlak a všechno okolo je tam těžší,“ plánuje Trubač. Tlakem ošlehaný je už dost: „Od příchodu do hradeckého áčka jsme spadli, postoupili a spadli. Zažil jsem všechno a myslím, že mě to zocelilo. Vím, co mě může čekat, pro mladého kluka je to dobré.“

V sobotu odpálí Teplice ligu hitem právě na půdě zlaté Slavie, ovšem Trubač se posadí jen na tribunu. Podle dohody klubů proti „svým“ vyběhnout nesmí.

„Mrzí mě to, Slavia je klub, proti kterému chce každý hrát,“ tvrdí, ale proti smluvní stopce nemá námitky: „Není to asi tak, že se mě bojí. Ale kdybych jim dal gól, sami by byli za blbce. Je to ošemetné. Prostě se to takhle dělá.“ Rád by Eden vyloupil. „Slavia je kvalitní, ale všechno leží na hřišti. Uvidíme, jak se s tím kluci poperou. Budu doufat, že vyhrajeme.“