Trubač ve Slavii začal s kapitánskou páskou, na šanci si chce počkat

„Když to tak vezmu, před chvilkou jsem mohl hrát za Hradec přáteláky třeba s Ústím nad Orlicí a teď bych mohl hrát s Celticem Glasgow. Je to velký rozdíl. To samé se dá říct o hráčích,“ sděloval devatenáctiletý Trubač po zápase, který skončil nerozhodně 0:0.

Právě konkurence bude výrazně rozdílná oproti tomu, jakou zažíval na východě Čech. „S tím vědomím jsem sem šel, že je to Slavie, mistr ligy, že chtějí hrát poháry. Chceme hrát všechno možné. Ta konkurence tady je a bude,“ řekl Trubač.

Věří, že jeho šance přijde: „Dá se říct, že ty posily, které přišly, už mají nějaký určitý věk. Já mám, doufám, nějakou kariéru ještě před sebou, na šanci si počkám.“

Mladý záložník patří k talentům českého fotbalu. V srpnu 2014 v sedmnácti letech debutoval v první lize, v uplynulé sezoně nastoupil k 25 utkáním a byl členem základní sestavy v nejvyšší soutěži. Celkem má na kontě 41 ligových zápasů a jednu vstřelenou branku.

Prošel také prakticky všemi mládežnickými národními týmy a v současnosti patří do reprezentační dvacítky. Zatím ale není jisté, zda v konkurenci nových spoluhráčů včetně hvězdných posil na podzim zůstane, nebo zda půjde hostovat.

„Mluvili jsme s trenérem, co se týče nějakého hostování, a jasně se řeklo, že se ještě uvidí. Dá se říct, že podle toho, jak budu vypadat v zápasech a jak bude pokračovat mé působení tady,“ řekl a dodal: „ Slavia je klub s obrovskými ambicemi a mě čeká tvrdá práce, na kterou se ale moc těším.“