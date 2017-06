Křetínský a Tvrdík: Chtěli jsme pomoci, ne fotbal mocensky obsadit

Pokud se nestane nic nečekaného, tak současný místopředseda Roman Berbr zasedne i v novém výkonném výboru fotbalové asociace, který během pátku zvolí delegáti na valné hromadě.

Ani profesionální kluby tomu nezabrání, byť se o to pokusily. Nabízely (hlavně finanční) pomoc výměnou za nová jména ve výkonném výboru, ale výkonnostní fotbal ji odmítl.

„Základem bylo najít složení nového vedení a způsob práce FAČR. Nabídka zahrnovala konkrétní jména, kdo by měl být ve výkonném výboru. Ale ukázalo se, že nejsme schopni se s výkonnostním fotbalem dohodnout. Naše pozice při řešení krize bude pasivnější. Budeme respektovat výsledek volby, budeme standardně spolupracovat, ale absence dohody nám neumožňuje se aktivněji zapojovat a FAČR si musí pomoci sama,“ popisoval Křetínský.

O čem ještě on a Tvrdík po čtvrtečním jednání majitelů fotbalových klubů mluvili?

Daniel Křetínský Jaroslav Tvrdík

O slávistické volbě:

Tvrdík: „Nebudeme hlasovat pro Romana Berbra ani Martina Malíka, protože považujeme za zvláštní a možná až neetické, jestliže podřízený místopředsedy Berbra z organizace STES kandiduje do pozice jeho nadřízeného. Jakkoliv jinak považujeme Martina Malíka za docela kvalitního a profesionálního manažera, tak jeho kandidaturu považujeme za neobvyklou. Naším kandidátem bude Petr Fousek. Výsledek volby budeme respektovat.“

O přesvědčování delegátů:

Křetínský: „Naší ambicí není aktivně zasahovat do volby. Máme jasnou představu, koho jako Sparta budeme volit za předsedu. FAČR je zastřešující organizací všech klubů s většinovým zastoupením výkonnostního fotbalu a my se nesnažíme fotbal mocensky obsadit. My jen dali nabídku, že jsme schopni pro fotbal udělat víc, ale k tomu se musí splnit podmínky. Tím je to uzavřené. My jen vyzýváme nové vedení FAČR, aby v rámci stávající situace neudělalo žádné kroky, které by mohly vyvolat otázky ohledně mocenských vlivů na komisi rozhodčích.“

O konci CEFC v roli sponzora FAČR:

Tvrdík: „Informovali jsme kluby, že pokud bude ve výkonném výboru Roman Berbr, tak CEFC v pondělí vypoví sponzorské smlouvy a nebude mít zájem být partnerem FAČR.“

O pravděpodobném výsledku:

Tvrdík: „Moravská komora vždy byla samostatnější. To znamená, že tam může dojít k nějakému rozumnějšímu pohledu na to, kde se fotbal nachází. Na druhou stranu systém volby velmi nahrává Berbrovu kandidátovi Martinu Malíkovi. Chtěl bych věřit, že bude zvolen Petr Fousek, kterého považuju za čestného člověka, fotbalového profesionála a diplomata. Byl by to kandidát změny, ale mám obavu, že taková situace nenastane. Nerad jsem pesimista, ale ty síly a rozhodovací procesy jsou v českém fotbale nějak nastaveny. Bojím se, že změna k lepšímu pro český fotbal pravděpodobně nenastane.“

O schůzce s Romanem Berbrem:

Křetínský: „Já s ním osobně komunikoval, že by v současné situaci bylo jednodušší, kdyby ve vedení nebyl. Nebylo to konfliktně - jednání nebylo emotivní, ale racionální. V současné situaci není prostor pro konflikt. Podle nás by bylo lepší zvolit nové vedení, které není zatíženo stávajícím problémem a spornou pověstí.“

O odložení valné hromady:

Tvrdík: „Diskutovali jsme o variantě, že moravská komora zablokuje program a prodlouží mandát současnému výkonnému výboru do prosince. Čas bychom využili ke zjišťování, jaký rozsah problémy FAČR mají. Také bychom zpracovali právní a finanční analýzy. A kandidáti by dostali prostor se skutečně představit. Ale zůstali jsme v menšině, a v demokracii platí, že menšina musí respektovat většinu.“

O neplacených funkcích ve vedení FAČR:

Tvrdík: „Považujeme za velkou chybu, že vedení FAČR není placeno. To už samo o sobě zakládá potenciální korupční problém. Když bude zvolen Martin Malík, tak není jasné, z čeho bude žít, protože předseda FAČR nemá za svou práci plat. Musí brát jiné benefity a otázka je, odkud a jaké budou. Jsme přesvědčení, že by v čele FAČR měli být placení profesionálové se standardním manažerským kodexem, jak je to běžné ve velkých firmách.“