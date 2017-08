Hrubky, co brzdily Plzeň? Budeme mít hodně dlouhé video, tušil Kolář

Přestože brzy prohrával a přežil další dvě obrovské šance soupeře, pojede k odvětě příští čtvrtek s dvoubrankovým náskokem.

„Mohli jsme dostat víc než jeden gól, takže jsme za konečný výsledek rádi. Ale dobře vím, že jsme teprve v poločase. Pro postup uděláme maximum,“ říkal Kolář ve čtvrtek před půlnocí. V neděli ještě jeho tým čeká ligový zápas v Jihlavě.

Nepovedl se vám vstup do utkání. Čím si to vysvětlujete? Překvapili vás Kypřané?

Byli na nás dobře připravení. Hráli organizovaně a výborně zhušťovali prostor. My jsme nehráli tak přesně a rychle, jak bychom si představovali. Navíc jsme dělali hrubky, co se normálně nestávají. Špatný začátek si určitě rozebereme. Tuším, že budeme mít hodně dlouhé video.

Co vám běželo hlavou, když měl soupeř po vedoucí brance další dvě velké šance?

Že by se nám to nemělo stávat. Byl jsem rád, že jsme to přežili jen s jedním obdrženým gólem. Měli jsme ještě spoustu času vyrovnat a výsledek otočit, což se nám nakonec podařilo.

V tom úvodu jste působili nervózně, bylo to skutečně tak? Nebo proč to nešlo podle představ?

Neřekl bych, že nám to nešlo. Musíme počítat s kvalitou soupeře, i oni se chtějí porvat o postup. Přijeli do Plzně uhrát co nejlepší výsledek. A ty individuální chyby k fotbalu patří, bez nich by nepadaly žádné góly. I když říkáte, že to nešlo, tak jsme dali tři góly. Kéž by nám to takhle vyšlo i příští týden! (úsměv)

Co vám ten první zápas ukázal právě směrem k odvetě?

Nebude to nic jednoduchého, ale všichni uděláme maximum pro postup. Víme, o co hrajeme. Domácí vítězství je pro nás důležité, ale pořád jsme jenom v poločase.

V čem byla podle vás v Plzni největší síla Larnaky?

Moc nezmatkovali. Mají tam hodně Španělů, kteří jsou silní na míči a rychlí v přechodu do útoku. Doma nám určitě budou chtít vstřelit gól. My naopak budeme moci hrát ze zabezpečené obrany, a ne to tolik otvírat. To bude možná naše výhoda. Věřím, že nějaký gól tam dáme a postoupíme.

Jak důležitý je ten třetí gól, který jste přidali z penalty ve druhém poločase?

To se teprve uvidí. Já nejsem věštec a ani se do toho nepouštím. Pamatuju si, jak jsme doma vyhráli 4:3 se Sarajevem a pak jsme to u nich horko těžko ukopali. Doufám, že 3:1 bude lepší výsledek než 4:3. Že to nebude tak horké.