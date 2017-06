KOMENTÁŘ: Cristiano, Leo, José... Daně jsou holt prevít

Vzápětí slavný portugalský fotbalista pohrozil, že kvůli obvinění z daňových úniků zdrhne ze Španělska, ačkoli mu v Realu Madrid běží smlouva do roku 2021. Spustila se spirála spekulací, kdo všechno si může dovolit unikátního hráče koupit.

Manchester United? Kluby z Číny? Šejkové, kteří vlastní Paris St. Germain?

Sázková kancelář Chance zveřejnila nabídku, ve které doporučují, ať si vsadíte na to, že... Odejde Ronaldo z Realu? Nízký kurz 1,3 ku jedné. Neodejde? Tři ku jedné.

Cristiano Ronaldo je holt persona, kolem které se točí svět. Čtyřnásobný držitel Zlatého míče, kapitán úřadujících mistrů Evropy, vítěz posledních dvou ročníků Ligy mistrů, fantastický střelec, nejlépe placený sportovec světa a pro spoustu fanoušků nejlepší fotbalista všech dob.

Jenže daně jsou víc.

„Nic jsem neskrýval a ani jsem neměl v úmyslu nic skrývat,“ napsal Ronaldo, který se podle úředníků vyhýbal placení daní z osobnostních práv. Konkrétně přes společnost na Panenských ostrovech.

A vzhledem k tomu, že daň „je zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority, která je oprávněna ji vyhlásit“, musí Ronaldo cálovat i ve Španělsku. Úřady spočítaly, že zamlčel téměř 400 milionů korun.

Ronaldo musí k soudu, 31. července vypoví, jak to s těmi Panenskými ostrovy vlastně bylo. „Prokážu svou nevinu,“ řekl.

Aby toho nebylo málo, bezmála 100 milionů korun prý španělskému berňáku dluží také José Mourinho, bývalý trenér Realu. K únikům používal firmy nejen na Panenských ostrovech, ale také v Irsku.

Daně jsou holt prevít, takže i Ronaldo brzy obrátil: „Zaplatím, co dlužím.“

A nezapomněl dodat: „Jsem nevinný.“

Pardon za ironii, ale takovou obhajobu určitě madridský prokurátor uslyší rád.

Loni se podobně hájil Lionel Messi, druhý z fotbalových věrozvěstů. „Soustředil jsem se na fotbal a v otázce financí jsem věřil otci a právníkům, které jsem požádal, ať se o vše potřebné postarají.“

Lionel Messi z Barcelony po zápase posledního kola španělské ligy proti Eibaru ve chvíli, kdy se dozvěděli, že Real Madrid vyhrál a získal titul.

Tomu se dá věřit, co říkáte? Pánové sice nejsou nevinní, ale těžko čekat, že by se o ten ranec, co vydělávají, postarali sami. Podepíšou nejvýhodnější zdanění, pošlou daňové přiznání a je to. Proč by krátili daně, když berou tolik, že i jejich praprapravnoučata jsou za vodou?

Messi to odskákal veřejnou ostudou a těžkým stresem. Reálně mu hrozilo vězení. Byl odsouzen k 21 měsícům vězení. Španělské zákony dovolují, že „odsouzení za nenásilné trestné činy s čistým rejstříkem si mohou odpykat tresty kratší než dva roky podmíněně na svobodě“.

Takže Messi dál září na hřišti. Jen musí zaplatit pokutu 6,7 milionu korun.

Co asi čeká Ronalda?