Damkovou zvolili do komise rozhodčích FIFA. Obrovská čest, říká

Damková má funkci na FIFA na příští čtyři roky.

„Zpráva o mém zařazení do komise rozhodčích FIFA mě zastihla na dovolené daleko od našich mrazů a udělala mi obrovskou radost. Vím, že se o tom už spekulovalo, ale já nemám spekulace ráda, vždy to může být jinak a proto jsem se k ničemu ani nevyjadřovala. Nicméně teď to mám černé na bílém a najdu si chvilku na oslavu, neboť taková událost se opravdu nestává každý den,“ vzkázala Damková prostřednictvím webu fotbalové asociace.

„Jsem ráda, že dvě největší fotbalové instituce si váží moji práce a dokáží ji ocenit. Je to pro mě obrovská čest,“ poznamenala Damková.

Dvaačtyřicetiletá bývalá ligová rozhodčí se pískání věnuje od svých 21 let. Jako vůbec první žena se probojovala do české nejvyšší soutěže, kde řídila 45 utkání. Dalších 101 zápasů přidala na mezinárodní scéně. V roce 2011 kariéru ukončila, protože byla zvolena do komise UEFA.

Od září 2011 do loňského jara vedla i komisi rozhodčích na domácí asociaci, kvůli pracovnímu vytížení v mezinárodních organizacích i pod tlakem kritiky skončila.

V komisi sudích FIFA se potká s Michalem Listkiewiczem, který momentálně vede české rozhodčí. Předsedou komise je šéf španělského svazu Ángel María Villar.

Český fotbal měl ve FIFA dlouho zastoupení hlavně v lékařské komisi, kterou vedl profesor Jiří Dvořák, který v listopadu po 22 letech ve funkci skončil. Nyní je v ní jiný český lékař Jiří Chomiak. V komisi plážového fotbalu je předseda asociace Miroslav Pelta. V komisi pro fotbal zasedá Petr Fousek.