CZ Bělehrad - Sparta, hosté vstupují do sezony bez Lafaty i Šurala

Sparta nastupuje bez kapitána Lafaty, který je jen mezi náhradníky. Ani na lavičce není Šural, na jaře nejlepší hráč týmu. Je zraněný, s týmem do Srbska zřejmě ani neodcestoval.

Kapitánem je už uzdravený Mareček, z nových posil jsou v základní sestavě Dúbravka, nová brankářská jednička týmu, stopeři Štetina a Kaya, záložník Mandjeck, který si v rudém dresu odbude zápasovou premiéru, křídlo Plavšič a útočník Janko.

Proti generálce s Arnhemem udělal kouč Stramaccioni pět změn v sestavě. Od začátku hrají Karavajev, Plavšič, Mandjeck, Juliš a Mareček, kteří nahradili Zahustela, Sáčka, V. Kadlece, Lafatu a Šurala.

Konec příprav, konec spekulací. Fotbalová Sparta, kterou v létě posílilo deset zahraničních fotbalistů a má nového trenéra, vstupuje do sezony ostrým zápasem v Bělehradě. V bouřlivém prostředí si nesmí dovolit výrazněji zaváhat, jinak by se před odvetou, která se hraje za týden v Praze, mohli dostat do problémů.



S týmem do Srbska vůbec neodcestovali Michal a Václav Kadlecové. „První není v nominaci, druhý neplní, co od něj žádám,“ sdělil ve středu italský kouč Andrea Stramaccioni. Ten nemůže počítat ani se zraněnými Rosickým, Costou, Váchou a Vukadinovičem.