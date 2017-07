Byla to panika, nehráli jsme dobře. Prohra je zasloužená, uznal kapitán

Sparta úvodní utkání sezony vůbec nezvládla, na Crvenu zvezdu jakoby vůbec nebyla připravená. Nový trenér, mnoho zahraničních posil...

„Za ten výkon, co jsme předvedli, jsme si víc nezasloužili. Máme co napravovat,“ hlesl záložník Mareček.

Co s vámi bylo?

Byla to panika. Prvních patnáct dvacet minut jsme nehráli vůbec dobře, oni nás zatlačili, nevěděli jsme, co hrát. Až potom jsme se nebáli vzít míč a chodit dopředu, dostat se tam přes strany. Nějaké náznaky šancí tam byly, ale je to málo.

Brzy jste inkasovali po rychle rozehrané standardce.

Těžko to hodnotit, viděl jsem to jen ze hry. Ale na standardky se speciálně připravujeme a dostaneme z toho hned gól... To je samozřejmě špatně.

Druhý gól jste dostali z dálky. Co jste udělali špatně před ním?

Tam jsme nepobrali odražený míč, byli jsme daleko od hráčů. Ti si to dali na dva doteky a ten další to udělal pěkně. Měli jsme to líp řešit. Jestli pak došlo k zlepšení? Jak v čem. Měli jsme jednu střelu, která letěla těsně vedle brány. Ale šancí moc nebylo, co si budeme povídat. Je co zlepšovat.

Bude na zlepšení stačit týden?

Musíme si to vyhodnotit, připravit se na první ligový zápas sezony s Bohemkou. Ten musíme zvládnout, abychom získali klid a sebevědomí. Pak se s tím můžeme snažit něco udělat.

Jaké jsou podle vás šance na postup přes Crvenou zvezdu?

Nebudeme to balit, šance je vždycky, budeme o to bojovat. Dneska jsme si vyhrát nezasloužili, o to víc musíme doma zabojovat. Porveme se o to.