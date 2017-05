Nejslabší sezona? Nesmysl, Ronaldo už je zase neudržitelný

Co vám ta řada čísel naznačuje?

26, 40, 46, 34, 31, 48, 35.

Kdo ví, odpoví.

Ne, nejedná se o losování Sportky. Ani o pražské tramvajové linky nebo o vývoj teplot v Abú Zabí. To jsme jen připomněli, k jakým gólovým metám se během jednotlivých sezon v Realu Madrid prostřílel Cristiano Ronaldo.

Tak raději ještě jednou, ať to nezapadne: 26, 40, 46, 34, 31, 48, 35.

Je to machr!

Za sedm let se ani jednou nestalo, že by zůstal pod šestadvaceti ligovými góly. Teď to poprvé hrozí, má jich 24, což je docela paradox, protože báječný Portugalec se dotýká dalšího výjimečného úspěchu.

Realu stačí jediný bod v posledním kole, aby po nekonečném pětiletém čekání získal titul.

Pak si navrch zahraje finále Ligy mistrů. Vězte, že může být prvním klubem v moderních dějinách, komu se podaří prvenství obhájit. „Ještě nejsme na konci. Musíme vydržet,“ velí Ronaldo.

Už je zase v ráži. Co zápas, to gól. Nebo dva či tři. Vypadá to, že si vzal za primární úkol, aby jarní mise dopadla dobře.

Přitom v lednu si o sobě četl, že má slabou formu. I když si počtvrté v kariéře došel pro Zlatý míč, jen slepý by neviděl, že fyzicky strádá. Vážně ho vykolejilo zranění kolena, které utrpěl během finále mistrovství Evropy.

Hůř se dostával do pohody, divoký býk jako by měl svázané nohy. Ještě před pár týdny na něj vlastní fanoušci pískali. Jsou nároční a zvlášť u Ronalda byli zvyklí na oslnivé gólové koncerty. Lepší průměr nebo snad laxní pasáže jim nemohli stačit. „Nechci, abyste byli zticha, ale nepískejte na mě,“ žádal očividně rozmrzelý.

Jak se bojuje v Evropě Španělsko.

O titulu se rozhodne v neděli před desátou večer. Zdá se to jasné. Realu stačí remíza v Málaze, protože má tříbodový náskok. Druhá Barcelona doufá v zázrak. Musí doma porazit Eibar a modlit se, aby Real prohrál. Ve španělské lize při bodové shodě rozhodují vzájemné zápasy. Anglie.

Chelsea má dávno po oslavách, přesto bude mít nedělní anglická derniéra obrovské grády. Rozhodne se o dvou vstupenkách do Ligy mistrů. Pátý Arsenal s brankářem Čechem musí vyhrát nad Evertonem a věřit, že konkurenti (třetí Manchester City a hlavně čtvrtý Liverpool) klopýtnou. V Premier League při bodové shodě rozhoduje skóre. Německo.

Bayern vládne dál, Lipsko jásá taky. Coby nováček skončilo druhé! Poslední bundesligový rébus zní: kdo skončí třetí a dostane se přímo do Ligy mistrů? Dortmund i Hoffenheim s českým obráncem Kadeřábkem mají 61 bodů. Dortmund má lepší skóre. Itálie.

Dvě kola do konce a Juventus Turín drží čtyřbodový náskok. Už dvakrát mohl titul orazítkovat, třetí pokus by zvládnout měl. Vlastně stačí, aby druhý Řím v sobotu prohrál s Chievem a třetí Neapol neporazila Fiorentinu. Pak by Juventus v neděli nastupoval už jako mistr. Francie.

Velká knížecí revoluce dokonána. Monako prožilo sezonu snů a ve středeční dohrávce proti St. Étienne jen stvrdilo titul. První po sedmnácti letech! Boháči z Paříže skončili po čtyřech zlatých letech druzí, překvapení z Nice třetí.

Ve středu už mu fanoušci znovu tleskali vestoje. Byť se hrálo na stadionu Balaídos ve Vigu, měli hosté slušnou podporu. Ronaldo se ukázal jako nezastavitelný. Skóroval hned v 10. minutě. Na hraně šestnáctky si připravil míč a vypálil nechytatelně levačkou. Krátce po přestávce se po bleskovém brejku trefil podruhé.

V 75. minutě si mohl pohodlně vysloužit hattrick. Stál úplně sám před brankářem, ještě ho zmátl pohyb, takže mohl balon poslat téměř kamkoli se mu chtělo. Jenže pravou placírkou trestuhodně minul cíl.

„Nejdůležitější úkol jsem splnil. Vstřelil jsem první i druhý gól. A ta pokažená šance? To se stává. Jsem prostě člověk, a jak známo, lidé chyby dělají,“ řekl.

Ronaldův kiks nemusel Real mrzet. Tým urval výhru 4:1, čímž si před posledním kolem pojistil tříbodový náskok na Barcelonu. Byl by hřích, kdyby ho poztrácel.

Ani stesky úhlavního konkurenta mu nepřekážejí. Jak by také mohly, že? Barceloně se nelíbí, jak podezřelou pomoc dostává Real od rozhodčích. Při posledních dvou výhrách určitě.

O víkendu vstřelil kontroverzní gól, když si brankář Sevilly před přímým kopem ještě ani nestavěl zeď. Faulovaný Marco Asensio dřepěl na zemi, když Nacho kopnul do stojícího balonu a trefil odkrytou branku. Gól zřejmě platit neměl.

Ve středu zase soupeř dohrával půlhodinu o deseti. Rozhodčí sporně vyloučil útočníka Aspase, kterému madridský kapitán Sergio Ramos zaklesl nohy v pokutovém území. Spíš to mohla být penalta, ne druhá žlutá karta za filmování.

Verdikt byl o to křiklavější, že Ronaldova očividná simulace na druhé straně zůstala bez potrestání. Kdyby žlutou kartu naopak dostal, nesměl by nastoupit v neděli proti Málaze. I proto ho trenér Zidane před koncem stáhl, aby neriskoval.

Real je krůček od zlata a dobře ví, že svého vůdce potřebuje. Ronaldo vstřelil v posledních osmi zápasech třináct gólů a kromě jiného překonal legendárního Angličana Jimmyho Greavese, který nasbíral dohromady 366 gólů napříč pěti největšími ligami.

Ronaldo už má o dvě branky víc - a to se mu ještě nepočítají tři zásahy z působení ve Sportingu Lisabon.

Do historického žebříčku může brzy promluvit barcelonský hrdina Lionel Messi, který je zatím na čísle 347. První pokus na stažení Ronaldova náskoku bude mít v neděli. Ale tam přece půjde o daleko víc...