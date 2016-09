Slavit jsem nemohl, Sporting má místo v mém srdci, řekl Ronaldo

Bruno de Carvalho, prezident Sportingu, se nechal slyšet, že by si přál, aby se Ronaldo do Lisabonu ještě někdy vrátil. Aby v něm kariéru ukončil.

Ronaldo však volání nejspíš nevyslyší, po vzájemném utkání v Madridu žurnalistům řekl: „Je pro mě ctí, že lidé ve Sportingu na mě nezapomínají, že mě mají rádi, pro mě to moc znamená. Ale teď jsem v Realu a myslím, že to tady dohraju,“ pronesl Ronaldo.

Do Sportingu se z rodné Madeiry vydal ve dvanácti letech, zůstal v něm šest let, než ho koupil Manchester United. Po další šesti letech přestoupil do Realu Madrid. Tam už „přesluhuje“, právě začal osmou sezonu.

Ve středečním utkání prvního kola Ligy mistrů jako by svůj bývalý klub, který pro něj ve fotbalovém růstu znamenal hodně, šetřil. A jako by to dělali i Ronaldovi spoluhráči. Sporting se obhájci trofeje vyrovnal, chvílemi byl i lepší, měl nadějné příležitosti a krátce po půli šel do vedení.

Real se dlouho marně hnal za vyrovnáním, osm minut před koncem Ronaldo zblízka trefil tyč. Až v 89. minutě bylo vyrovnáno, Ronaldo skóroval pěknou střelou z přímého kopu. Gól neslavil.

„Bylo to proti týmu, kde jsem se fotbal naučil. V mém srdci má Sporting místo. A já k němu mám velký respekt. A to je důvod, protože jsem slavit nemohl,“ vysvětlil Ronaldo.

Věřil, že Real ještě dokáže téměř prohraný zápas vyhrát?

„Nehráli jsme dobře, ale podobné obraty k našemu stadionu patří. Je v něm něco tajuplného.“ Morata skóroval ve čtvrté minutě nastavení.

Ronaldo dal už 95. gól v Lize mistrů, v historické tabulce střelců na něj Lionel Messi ztrácí devět branek.