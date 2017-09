Barcelona odmítla Coutinha, Liverpool chtěl přes pět miliard

Pětadvacetiletý brazilský záložník se mohl stát druhým nejdražším hráčem v historii po krajanu Neymarovi, za kterého Paris St. Germain na začátku srpna zaplatil Barceloně 222 milionů eur.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp opakovaně prohlašoval, že Coutinho není na prodej za žádné peníze. Až v pátek se situace změnila a Barcelona dostala z Anglie nabídku, tu ale odmítla. „Vůči 150 tisícům našich členů by to bylo riskantní a nezodpovědné. Fotbal se ocitl v nové éře, ale my takhle hrát nebudeme,“ prohlásil ředitel Barcelony Albert Soler.

Coutinho přišel do Liverpoolu před čtyřmi lety z Interu Milán za 8,5 milionu liber (asi 246 milionů korun) a vypracoval se v jednu z hvězd anglické ligy. Na začátku roku prodloužil smlouvu do roku 2022.