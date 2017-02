Jací jsou cizinci ve fotbalovém Zlíně? Mirečci, poloviční Čech i jedlík

Róbert Matejov, Slovensko

„Poloviční Čech a flegmatik. Technický, zasekávačka – to je jeho. Někdy je lenoch, což jsme párkrát také viděli. Když ale zapne nohy, je neskutečně rychlý.“

Zoran Gajič, Srbsko

„Přišel v zimě, v kabině má svoji balkánskou partu. Levák s technickou a konstruktivní rozehrávkou. V přípravě udělal pár chyb, ale věřím, že pro nás bude přínosem.“

Vukadin Vukadinovič, Srbsko

„Můj největší kamarád. Popichujeme se. Jednu dobu jsme po sobě křičeli, ale to jsou emoce. Oba jsme vítězné typy. Pro nás klíčový hráč do ofenzivy. Dokáže zápasy rozhodnout, jsem rád, že zůstal.“

Diego Živulič, Chorvatsko

„Na talíři má vždycky největší hromadu jídla. Inteligentní hráč, umí spoustu jazyků, domluvíme se, je s ním sranda. Má před sebou velmi dobrou kariéru.“

Ibrahim Traoré, Pobřeží slonoviny

„Patří mezi naše Mirečky (podle černého hrdiny z filmové série Básníků). Máme je rádi. Má svoji skupinu cizinců. Sem tam se zapojíme do diskuse, prohodíme vtípek. Nedávno jsme se bavili o jejich přítelkyních, to byl také zážitek... Na hřišti poslechne a udělá, co má. Fotbalově se mi moc líbí – elastický dlouhý krok, soubojový typ, umí rozehrát. Co si dovolí, je obdivuhodné.“

Dame Diop, Senegal

„Pracant dopředu. U něho byl problém, že byl zpočátku zraněný. Jakmile se dostal do formy, uhrává souboje. A když dal první gól, šel rapidně nahoru. Pro nás hodně důležitý hráč v útočné fázi.“

Jean-David Beauguel, Francie

„Je tady nejkratší dobu, tak blízký vztah ještě nemáme. Také je to Mireček. Je otevřený. Víme, že když bude připravený fyzicky, tak nám hodně pomůže.“