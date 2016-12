Ronaldo není na prodej. Číňanům nestačilo ani osm miliard korun

Na tréninkovém stadionu Alfreda di Stéfana se mačkalo pět tisíc fanoušků. Real Madrid otevřel trénink pro veřejnost a diváci skandovali: „Cristiano není na prodej! Cristiano není na prodej!“

Pravda, Cristiano Ronaldo skutečně není na prodej. Alespoň to tak vypadá podle toho, že Real Madrid zamítl astronomickou nabídku z Číny. Španělský klub si přitom mohl přijít na 300 milionů eur, čili 8,2 miliardy korun.

Přestupový rekord drží Paul Pogba, jenž letos v létě odešel z Juventusu do Manchesteru United za 105 milionů eur, tedy za třikrát méně, než mohl stát Ronaldo.

„Kromě přestupové částky nabízeli přímo Ronaldovi plat 100 milionů eur za rok. Ale peníze nejsou všechno - Real Madrid je pro Ronalda jeho život,“ uvedl hráčův agent Jorge Mendes pro Sky Sports Italia.

A pokračoval: „Čínský trh je pro nás poměrně nový... Mohou si koupit spoustu hráčů, ale ne Cristiana Ronalda, nejlepšího hráče světa.“

Ronaldo nedávno prodloužil smlouvu s Realem Madrid až do roku 2021. Podle nového kontraktu si vydělá zhruba 24 milionů eur ročně (asi 650 milionů korun). Na další desítky milionů si čerstvý vítěz Zlatého míče přijde od sponzorů.

Zdá se vám to hodně? Pořád to není nejvíc. Žebříčku nejlépe placených hráčů kralují argentinský útočník Carlos Tévez (v přepočtu asi jedna miliarda korun) a brazilský záložník Oscar (jeho plat je zhruba na Ronaldově úrovni). Oba hrají...

...v Číně. Přestoupili tam teprve nedávno (podrobnosti), když kývli na lukrativní nabídky a vydali se hrát soutěž, která se s těmi západoevropskými nemůže rovnat.

Nejlépe placení fotbalisté 38 mil. Carlos Tévez

Šanghaj Šen-chua (Čína) 24 mil. Oscar

Šanghaj SIPG (Čína) 24 mil. Cristiano Ronaldo

Real Madrid (Šp.) 21 mil. Hulk (Braz.)

Šanghaj SIPG (Čína) 20. mil. Lionel Messi

FC Barcelona (Šp.) Pozn.: Jde o roční platy v eurech.

Čína touží do třiceti let ovládnout fotbal. Peníze jsou jejím velkým argumentem (viz žebříček nejlépe placených hráčů).

Nabídky nemusí dostávat jen fotbalisté. Čínská liga by ráda přivedla například také rozhodčí. A nejlepší evropský sudí Mark Clattenburg připustil, že by nad touto možností přemýšlel.

„Čína se snaží rozvíjet svůj fotbal. Stačí se podívat, koho přivádějí,“ řekl Clattenburg agentuře AP. „Aktuálně nemám na stole žádnou nabídku, ale pokud přijde, budu ji zvažovat. Momentálně jsem pod smlouvou v Premier League, kde pískám dvanáct nádherných let. Ale musím myslet na budoucnost,“ prohlásil.

Jednačtyřicetiletý Clattenburg letos řídil finále Ligy mistrů i mistrovství Evropy. Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků ho pak zvolila nejlepším rozhodčím roku. Ocenění dostal i na ceremoniálu Globe SoccerAward v Dubaji.

Na nabídce z Číny by ho vedle lukrativní odměny lákalo především to, že by mohl pomoci k rozvoji tamních rozhodcovských standardů.

„Peníze nikdy nejsou hnacím motorem pro rozhodčí. Je to o tom dělat něco jiného a pomoci s rozvojem. V budoucnu bych rád dělal něco podobného jako Howard Webb,“ jmenoval Clattenburg jiného anglického rozhodčího, který přijal nabídku ze Saúdské Arábie.

A dodal: „Pokud chcete zlepšovat úroveň fotbalu, potřebujete i kvalitní rozhodčí. Čína se snaží přilákat největší hvězdy, ale pokud chtějí mít uznávanou ligu, potřebují k tomu i další prvky. A sudí jsou nedílnou součástí fotbalu.“