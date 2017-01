Čínský fanoušek Slavie: Spartu nemám rád, moje srdce je červenobílé

„V roce 1996, to mi bylo šestnáct, jsem sledoval českou reprezentaci na mistrovství Evropy v Anglii. To byla vaše zlatá generace! Spousta hráčů byla ze Slavie - Jan Suchopárek, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl... Od té doby Slavii fandím,“ vysvětloval čínský fanoušek.

Když se nedávno dozvěděl, že Slavia vyráží na ostrov Chaj-nan, zkusil napsat tiskovému mluvčímu Michalu Býčkovi. Zjistil podrobnosti, zabukoval letenky, zamluvil hotel a pak už jen netrpělivě počítal dny.

Hned ve středu ráno na snídani obešel hráče a pak se chlubil: „Podívejte, všichni se mi podepsali!“

Však byl taky připravený. Na internetu stáhl fotky a vyrobil z nich vlastní kartičky na podpisy, které pečlivě založil do pevných desek.

Obzvlášť hrdý byl na setkání s jeho nejoblíbenějším hráčem Milanem Škodou. Tvrdí o něm, že má skvělou hru hlavou.

„Bylo úžasné se s ním pozdravit a získat podpis. Vím, že v české reprezentaci není jen on, ale také Sýkora, Zmrhal, Barák nebo Souček. Všichni jsou skvělí a mám z nich velkou radost,“ usmíval se zástupce ředitele letiště v Chang-čou.

Bizár? Možná. Ale zdaleka není jediný Číňan s podobnou zálibou. Stránka o českém fotbale na sociální síti Weibo, což je místní obdoba Facebooku, má přes čtyři tisíce fanoušků.

Čou a další nadšenci pravidelně usedají k počítačům a hledají novinky. Na internetu čtou články, sledují videa a prohlíží fotky.

„Ohromnou radost mi udělalo, když Slavia na podzim vyhrála pražské derby 2:0. Nemám rád Spartu. Vždycky budu fandit Slavii. Vždycky! Moje srdce je červenobílé,“ zdůraznil brýlatý třicátník.

Když už se k týmu dostal tak blízko, nechtěl se od hráčů vzdálit ani během odpoledního zápasu. Proto přípravné utkání sledoval raději z tartanové dráhy než z tribuny. A snad aby prokázal, že si lásku ke Slavii nevymyslel, dával okolo stojícím najevo své znalosti.

„Je to trenér brankářů Radek Černý? Tak ten chytal mimo jiné v Tottenhamu.“

„A tohle je Přemysl Kovář, který teď přestoupil do Slavie z Bulharska.“

„Michael Lüftner patří do reprezentační jedenadvacítky.“

„Per-Egil Flo je obránce z Norska. Jen nevím, jestli střední, nebo krajní. Že hraje nalevo? Tak to si budu pamatovat.“

Jako dárek dostal od Slavie šálu a dres, který si nechal od všech znovu podepsat. Možná v něm jednou přiletí do Prahy.

„Už jsem tam jednou byl, ale bohužel mi to nevyšlo tak, abych stihl nějaký zápas. Každopádně je to krásné město. Doufám, že se jednou vrátím a budu moct navštívit utkání Slavie přímo na stadionu v Edenu,“ zasnil se Čou po dnu, na který čekal přes dvacet let.

Slavii teď bude zase sledovat jenom na dálku.

