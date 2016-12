Éra slavných veteránů končí. Bohatý čínský drak kupuje fotbalové hvězdy

Musel totiž vědět, že víc peněz mu za brazilského špílmachra Oscara nikdo nikdy nedá.

Tak se v pátek zrodil fotbalový přestup zimy, který v Číně už několik dní považovali za hotovou věc. Portugalský trenér André Villas-Boas navíc vymýšlí, jak sehnat další velká jména.

Oscarovi je pětadvacet, v Chelsea má odehráno přes 200 soutěžních zápasů a cítí se v nejlepší kondici, tak proč utíká do čínské Super League? Protože peníze. Protože hromada peněz. Za každý týden v klubu Šanghaj SIPG si Oscar vydělá 13 milionů korun! Ano, za týden, to není překlep.

Ještě víc, konkrétně přes 19 milionů týdně, má slíbeno argentinský bombarďák Carlos Tévez. Toho láká uruguayský trenér Gustavo Poyet do klubu Šanghaj Šenhua.

VÍC NEŽ MESSI. Carlos Tévez (zády) má slíbený plat 19 milionů korun týdně. Víc než dostává Messi.

Od ledna, kdy se otvírá zimní přestupní okno, by měl platit nový žebříček nejlépe placených hráčů světa. Anglický list Telegraph už ho sestavil a v elitní desítce jsou čtyři hráči z čínské ligy. Tévez s Oscarem strčí do kapsy i Messiho s Ronaldem.

„Čína bere a bude brát vysoce profilované hráče s evropskou historií, prostě hvězdy,“ prohlásil už před rokem hráčský agent Viktor Kolář ze společnost Sport Invest International.

Tehdy za milionovým snem vyráželi renomovaní Brazilci Ramires nebo Hulk, taky Alex Teixeira z Doněcku, Jackson Martinez z Atlétika Madrid, Graziano Pellé ze Southamptonu, Gervinho z AS Řím, Ezequiel Lavezzi z PSG nebo Burak Yilmaz z Galatasaray.

Už podle jmen je zřejmé, že Čína má za sebou éru proslulých veteránů (Anelka, Drogba), se kterými před pár lety spouštěla svůj fotbalovým boom. Teď nenasytný čínský drak útočí na ještě kvalitnější a hlavně čerstvější zboží. Během ledna zacílí třeba na elitní pařížské duo Cavani – Pastore.

Pořád vám není jasné proč?

Protože, do čeho se Čína pustí, v tom chce být nejlepší. Ať to stojí, co to stojí. Má nevyčerpatelný zdroj peněz.

A protože fotbal zatím příliš neumí, kupuje si nejlepší hráče i trenéry, aby se přiučila. Logické.

Třeba na mistrovství světa se zatím Čína, národ s půldruhou miliardou obyvatel, probojovala jedinkrát (2002). Ani v Rusku 2018 se na 99 procent neobjeví. Po pěti kvalifikačních zápasech je bez výhry. Když v říjnu prohrála doma se statečnými Syřany, vyšli lidé do ulic a požadovali výpověď pro šéfa fotbalové asociace Cchaj Čen-chua.

Takhle ne! Tak se Čína nikam neposune. Přitom komunistická vláda víceméně nařídila, že v roce 2050 musí národní tým patřit do kategorie „fotbalová supervelmoc“. Po boku Brazílie, Německa, Itálie nebo Argentiny by měla čínská reprezentace bojovat o světový trůn.

Sám prezident Si Ťin-pching, náruživý fotbalový fanda, schvaloval plán rozvoje, který má údajně padesát bodů. Pro začátek Čína staví dvacet tisíc fotbalových škol, které chce během deseti let minimálně zdvojnásobit.

Třeba si jednou Oscar, Tévez nebo Hulk budou říkat, že stáli na začátku velkého třesku.

A ještě si u toho vydělali majlant.