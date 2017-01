Slavia pomůže s fotbalem Číně, která naopak začne vysílat její zápasy

Slušný příjem, byt nebo hotel na nejlepších adresách ve městě, děti v anglické škole nebo školce, teplo po celý rok, krásná příroda, moře...

Už brzy by takhle mohl vypadat život několika slávistů včetně trenéra juniorky Pavla Řeháka, pokud klapne jednání mezi českým klubem a asociací čínské provincie Chaj-nan. Na ostrově by pomáhali s rozvojem fotbalu - snažili se dostat místní tým ze třetí ligy do vyšší soutěže.

Slavia už skoro rok a půl patří čínské společnosti CEFC, která ji (spolu s českým podnikatelem Jiřím Šimáněm, jenž následně akcie prodal) zachránila před krachem a postupně do klubu napumpovala 300 milionů korun.

„Teď to majiteli můžeme začít vracet,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, který je předsedou slávistického představenstva a zástupcem CEFC pro Evropu.

Novinky, které domluvil nebo dojednává, oznámil pro iDNES.cz v prázdninovém resortu poblíž města San-ja na jihu ostrova Chaj-nan. Na otočku tam dorazil za fotbalisty Slavie, kteří u moře trávili den volna na kondičním soustředění.

Půjde Řehák do Číny?

Právě na Chaj-nanu bude jedno z čínských fotbalových center. Už teď existují plány na výstavbu desítek hřišť. Jezdit na soustředění by sem pak nemusela jen čínská reprezentace nebo zástupci místní první ligy, ale také kluby z Evropy.

„Rovněž by potřebovali silný domácí celek. Dneska je jejich klub ve třetí čínské lize, která je sice profesionální, ale pořád je to jen třetí liga. Diskutovali jsme, že bychom jim pomohli postoupit do druhé nebo dokonce do první ligy,“ uvedl Tvrdík.

Jak?

Slavia může klubu Hainan Boying Seamen z hlavního města provincie Haj-kchou poskytnout trenéra juniorky Řeháka. Ten už zkušenosti s asijským fotbalem má, protože coby hráč působil v několika japonských klubech.

Spolu s ním by na ostrově mohli působit i někteří hráči. Buď rovněž z juniorky, anebo v budoucnu starší fotbalisté před koncem kariéry.

„Ale zatím to jsou jen první debaty, byť si dovedu představit, že spolupráce v tomto směru bude dlouhodobá," poznamenal Tvrdík.

A pokračoval: „Zároveň máme hotovou koncepci výchovy čínské mládeže ve Slavii. Počítáme, že by u nás mohlo působit deset až dvacet čínských juniorů ve věku patnáct až osmnáct let. Máme také v plánu zorganizovat dva kempy zaměřené na spolupráci s čínským fotbalem.“

Vztah se prohloubí i opačně. Čínská televize začne v jarní části české ligy vysílat zápasy Slavie a další vybraná utkání.

O tom, že fotbalová soutěž prodala vysílací práva až do Číny, informoval už loni v létě předseda české asociace Miroslav Pelta. „Zvýšilo by to sledovanost české ligy.“

Výkopy zápasů se čínskému trhu podřizovat nebudou. Televize bude utkání vysílat i ze záznamu.

„Na jaře pojedeme v pilotním programu. Ty další zápasy budeme vybírat podle toho, aby to bylo zajímavé pro čínské diváky, nejčastěji tedy asi Plzeň a Spartu,“ upřesnil Tvrdík.

Smělé slávistické plány

Vysílání zápasů v čínské televizi usnadní i zástupcům CEFC sledovat, jak se jejich klubu daří. Zatím mohou být spokojení. Slavia je v polovině soutěže na druhém místě tabulky, jen bod za vedoucí Plzní a na jaře může bojovat o titul.

“Nechceme furiantsky vykřikovat, že jsme hlavní adept na titul. To jsou bezesporu stále Plzeň a Sparta, které mají více zkušeností a více sehrané týmy. Ale myslím, že Slavia má dnes výborného trenéra a dobrý tým. Minimálně to oběma konkurentům zkusíme znepříjemnit,“ vyhlásil Tvrdík.

Ale do budoucna... CEFC chce ze Slavie úspěšný klub, který se prosadí i v evropských pohárech a bude patřit k nejlepším ve střední Evropě - tedy v zemích mezi Německem a Ruskem.

“Proč si tenhle cíl nedat a nepokusit se o něj? Dneska máme všechno, co pro vybudování takového cíle potřebujeme - velmi silného majitele, podporu a odhodlání budovat na české poměry mimořádný fotbalový celek, dobře nastavený manažerský tým, výborného trenéra a vlastní stadion. Nebude to zítra ani pozítří, ale chceme vybudovat tým, který se bude prát nejhůř o druhé místo v tabulce,“ dodal Tvrdík.

Jak čínští fanoušci fandili v přípravném zápase: