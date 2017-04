Chválabohu za tři body, ulevil si ostravský Hlinka po Táborsku

„Běžel jsem tam naslepo, snažil jsem se zadní tyč uzavřít, jak nám říká trenér. Byl jsem ale překvapený, že míč přešel přes dva tři hráče, ale vystrčil jsem nohu a naštěstí mě to trefilo,“ usmál se Marek Hlinka.

Není to paradox, že jste doma dali vítězný gól z brejku?

Doma vždy hrajeme do plných, ale tentokrát nám únik konečně vyšel. Po soupeřově standardce jsme fantasticky vyrazili dopředu. My jsme spíše brejkové mužstvo.

Moc šancí jste ale neměli, že?

Ne, ale Táborsko je kvalitní soupeř, hraje kombinačně, což druhý poločas ukázali. Chválabohu za ty tři body.

Ve druhé půli jste neudrželi míč a byli pod tlakem. Co se stalo?

To bylo způsobené asi nervozitou. Těžko říct, jestli jsme si už tak nevěřili a báli se o výsledek.

Bylo to tím, že jste po dvou remízách potřebovali zabrat?

Ty dvě remízy jsme měli v hlavě. Do dnešního zápasu jsme šli s tím, že musíme za každou cenu vyhrát, což nám trochu svazovalo nohy.

Uvědomovali jste si, že vás Opava znovu dohání?

My se nedíváme, jestli se náskok zmenšuje, nebo ne. Snažíme se dívat sami na sebe. Měli jsme dvě remízy za sebou, když jsme zbytečně ztratili body, takže jsme se hlavně snažili zabrat naplno.