Chukwuma nastoupil do přípravy fotbalistů Ústí nad Labem

„Na podzim trénoval s juniorkou Teplic, ač byl bez smlouvy. Máme o něm zprávy. Po fyzických testech uvidíme, jak je na tom zdravotně, a jsme zvědaví, co ukáže na hřišti. Umí dávat góly,“ řekl Petr Heidenreich, výkonný ředitel FK Ústí.

22letý hráč skončil v Teplicích v září kvůli dlouhodobým zdravotním trablům, předtím hostoval ve Varnsdorfu. Mluvilo se o potížích se srdcem.

„Co mám informace, bylo to zkreslené. Dostal prý léky neslučitelné s profesionálním fotbalem, došlo i na nárůst váhy. Už by to mělo být v pořádku.“ Ústí testuje také univerzála Patrika Giliána ze Slavie a brankáře Josefa Květoně z Opavy.