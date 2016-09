Už jsem toho měl dost, líčil dvougólový Štoček po výhře Chrudimi

Ke konci jste se hlásil o střídání. Jel jste z posledního?

Měl jsem toho dost. Snažil jsem se to vyhecovat a strhnout mančaft, když jsem viděl, že se nám moc nedaří. Celý den bylo teplo a došlo mi. Musím ještě trénovat, abych vydržel celý zápas.

Co ve vás vyvolává představa, že další zápas je už ve středu?

To je dobré, protože od soboty do středy je daleko. Pak je horší, že se hraje zase v sobotu ráno v Praze. V kombinaci s prací a tím, že doma předělávám zahradu... Uvidíme, jestli to dám (úsměv).

Utkání proti Dobrovici vám výsledkově vyšel. Nebyl zápas ale až moc emotivní?

Jo, byl zajímavý, ale zvládli jsme ho. Máme tři body proti těžkému soupeři, který byl hodně na balonu. Měli jsme s ním problémy koncem prvního poločasu, kde nás dvacet minut přehrával.

Čím si vysvětlujete, že jste se stejně jako proti Zápům dostali ke konci první půle pod velký tlak?

Nevím. Když dáme první gól, asi se nějak uspokojíme. Přitom v Domažlicích jsme vyhráli 1:0, devadesát minut dominovali, byli pohyblivější, sbírali balony uprostřed hřiště... Přijde mi, že doma po gólu vypadneme z role a pak do našeho rychlého herního projevu těžko naskakujeme.

Vsítil jste dva góly, první hlavou. Kolik jich takto dáváte?

Nepočítám to. Teď mi dva góly neuznali kvůli ofsajdům, v týdnu to taky nebylo nic moc. Při rozcvičce jsem netrefil bránu, ale při zápase dva góly. Hlavně, že jsou z toho tři body. Když dáte gól a nevyhrajete, tak vás to tak netěší.

Druhý zásah padl po velkém zaváhání obrany...

Šel jsem na půlku a jeden z hráčů vracel míč stoperovi, který si toho nevšiml. Měl jsem najednou míč a stál sám před gólmanem. Nechtěl jsem to řešit rychle. Počkal jsem si a se štěstím to levačkou trefil.

V první půli jste schytal úder do hlavy. Kam vás soupeř trefil?

Tady je to častý jev. Manželka už kvůli tomu nechodí na fotbal (úsměv). Byla tu dvakrát, jednou jsem dostal na záda, pak mi vyrazili dech a teď zase rána do hlavy. To je úděl útočníka. Nejsem rychlostní typ, spíše soubojový. Vezmu míč a beru ho hned do vápna. Proto musím počítat s tím, že budu dostávat.