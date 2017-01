Sparta si pojistila talent, mladý Frýdek dostal smlouvu na tři a půl roku

„Vždycky jsem chtěl ukázat, že jsem lepší než táta a brácha. To je pro mě největší motivace, být třetím Frýdkem ve Spartě,“ říkal po podpisu smlouvy. „Chci se udržet v áčku Sparty a dlouhodobě se v něm usadit.“

Poprvé mezi dospělé nakoukl už loni v květnu při pohárovém utkání s Jabloncem, pak dostal šanci zaujmout v letní přípravě. Když během podzimu Sparta trápila marodka, naskočil poprvé i do ligového utkání: odehrál deset minut proti Karviné.

Také v zimní přípravě je v kádru áčka, kam patří i jeho starší bratr Martin, kterého ale na delší dobu vyřadilo zranění. Za Spartu dlouho nastupoval i jejich otec Martin Frýdek starší, který byl v devadesátých letech u několika titulů i úspěchů v evropských pohárech.

Talent zdědil i nejmladší člen rodiny: nedávno ho dokonce prestižní anglický deník The Guardian zařadil mezi šedesát nejnadějnějších fotbalistů světa. I proto Sparta na nic nečekala a svému odchovanci nabídla novou smlouvu.

„Christian patří bezesporu mezi největší talenty našeho fotbalu a má všechny předpoklady, aby si splnil svůj cíl a překonal sportovní úspěchy svého táty i bráchy,“ myslí si generální ředitel klubu Adam Kotalík. „Záleží jen na něm, jak se svým talentem naloží. Jsem rád, že bude i nadále součástí Sparty, ve které vyrostl.“

Většinu podzimní části ještě strávil Frýdek v dorostu a juniorce, postupně by se ale do áčka rád propracoval natrvalo. „Je parádní se učit od hráčů jako jsou Tomáš Rosický nebo Bořek Dočkal. Doufám, že tu na jaře zůstanu a budu se od nich učit dál,“ prozradil v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Je to pro něj velký úspěch a vyznamenání. Pro Spartu to znamená, že může s Christianem pracovat a on sám má jistotu dlouhodobé smlouvy,“ uvědomuje si Frýdkův agent David Nehoda. „To, že se Christian dostal v poměrně nízkém věku do prvního týmu Sparty, mě osobně nepřekvapilo, protože své kvality prokazoval dlouhodobě. Věříme, že se bude dál sportovně vyvíjet.“