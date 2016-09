Ligovým střelcům vévodí Chramosta.. Po vystřídání se naštval

„Věřil jsem si i na hattrick, proto jsem byl trochu naštvaný, když mě trenér vystřídal,“ přiznal střelec.

Ono to naštvání bylo z tribuny dost vidět. Co vám pak kouč s úsměvem říkal, když vás u lavičky objal?

Tak to jsem nechtěl, aby to bylo poznat. Já byl naštvaný jen chvilku, důležitější než osobní statistiky je samozřejmě to, že jsme vyhráli. Trenér mě trochu uklidňoval a říkal, že dám góla zase příště.

Slovácko vás příliš nepotrápilo. Vnímal jste to podobně?

Hráli jsme dobře. Soupeře jsme vůbec k ničemu nepustili. Už v prvním poločase jsme měli fůru šancí, ale kromě jednoho gólu jsme nedokázali dostat míč do branky. Až ve druhém poločase jsme výsledek pojistili a v klidu střetnutí dohráli.

Máte na kontě už šest branek a vedete tabulku střelců. Těší vás to?

Když se daří týmu, daří se i jednotlivcům. Jsem na hřišti od toho, abych ty góly dával. Mám jich sice šest, ale teď proti Slovácku i v jiných zápasech jsem ještě další šance zahodil. Takže to může být lepší.

Na konci léta nahradil u vašeho týmu kouče Jarolíma trenér Kalvoda. S jeho příchodem hrajete v trochu jiném rozestavení na dva útočníky. Vyhovuje vám to více?

Předtím jsem nastupoval hlavně s Magim (Lukášem Magerou), který se pohyboval spíš za mnou, na pozici pod hrotem. Teď se tam mám stahovat já, úplně nahoře hraje Golgol (Mebrahtu). Zvykám si na to, i když si místa hodně měníme.

Jak hodnotíte celkově vydařený mladoboleslavský start do letošní ligy?

Po sedmi kolech máme šestnáct bodů, což je určitě dobré. Máme na co navazovat. Čeká nás zápas v Jablonci, což nebude nic jednoduchého.