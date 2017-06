Fotbaloví reprezentanti pomohou v Chomutově v boji s ALS

„Rozhodli jsme se spojit síly s našimi kolegy z fotbalového nároďáku, kteří Vláďu také všemožně v jeho boji s nevyléčitelnou nemocí podporují. Velmi si vážíme pozitivního přístupu hráčů i realizačního týmu a věříme, že diváci zaplní halu do posledního místa,“ doufá trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann.

Na hrací ploše se představí zástupci pěti evropských soutěží, účast přislíbili například Theo Gebre Selassie (Werder Brémy), Tomáš Sivok (Bursaspor) , Daniel Pudil (Sheffield Wednesday), Marek Suchý (FC Basilej), Tomáš Koubek a Josef Šural (Sparta), Milan Škoda (Slavia), Michael Krmenčík (Plzeň), Martin Pospíšil (Jablonec), Tomáš Přikryl a Petr Mareš (Mladá Boleslav).

„Nemohl jsem zůstat stranou, Vláďa Mikuláš pro mě není pouze masérem reprezentace, ale musím říci, že je to i můj kamarád,“ říká ke své účasti sparťanský brankář Tomáš Koubek. „Když jsem se o chomutovském utkání dozvěděl, neváhal jsem ani vteřinu, jestli se ho zúčastním. Věřím, že to bude fajn propagace, že si to Vláďa užije a také že přijde hodně diváků.“

Vstupné na akci je 100 korun, lístky lze koupit v pokladně městské sportovní haly a v informačním centru. Přínos si pořadatelé slibují od dražby dresů jak fotbalových, tak futsalových reprezentantů. Zvláštním lákadlem pak budou VIP vstupenky, které jejich majitelům nabídnou různé výhody, jako například předzápasovou návštěvu kabin obou týmů. Výkop je v 18.30.

Celý výtěžek bude poukázán na transparentní konto Vladimíra Mikuláše. Čtyřicetiletému odborníkovi na sportovní a rekondiční masáž byla zákeřná a zatím nevyléčitelná nemoc ALS diagnostikována před několika měsíci, nemoc způsobuje degeneraci a ztrátu buněk centrální nervové soustavy. V minulosti jí podlehl bývalý český premiér Stanislav Gross, aktuálně s ní bojuje například také bývalý plzeňský fotbalista Marián Čišovský.

„Pokusíme se Vláďovi předat co nejvíc pozitivní energie, kterou v boji s ALS potřebuje. Sám to skvěle zvládá, výborně se k boji s nemocí postavil. Rádi se s ním v Chomutově uvidíme a podpoříme ho,“ vzkazuje Tomáš Koubek.