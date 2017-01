Vábí Costu čínské peníze? Je zraněný, vysvětlil jeho absenci trenér

„Řekl jsem pravdu už před utkáním, říkám ji i teď. Diego přestal trénovat v úterý, protože ucítil bolest v zádech. Proto nebyl připravený k zápasu,“ vysvětlil trenér Conte po zápase v Leicesteru.

Nekomentoval spekulace o údajné hádce, ke které mělo dojít mezi Costou a kondičním trenérem. „Nic o tom nevím. Říkám pravdu,“ hájil se italský trenér v sobotu večer.

Podle většiny britských médií ovšem za absencí španělského reprezentanta nemusí být jen údajné zranění. Costa prý totiž dostal lukrativní nabídku z Číny, která by mu zajistila třicet milionů liber ročně (v přepočtu téměř miliardu korun).

„Ne, o tom nevím. Ani já ani klub,“ vyvrátil znovu Conte.

Ale mohou být na Stamford Bridge opravdu v klidu?

Costa zklamal i trenéry Starligy Hvězda soutěže zůstala bez bodu Před víkendem patřil k nejčastěji nominovaným hráčům v celé soutěži. Jenže trenéry v nové fantasy soutěži iDNES.cz STARLIGA nakonec Diego Costa zklamal, protože do utkání proti Leicesteru nezasáhl. Byli jste úspěšní i bez něj?

Costa sice v Anglii prožívá fantastickou sezonu, možná vůbec nejlepší v kariéře. Jenže sám nedávno přiznal, že chtěl Chelsea v létě opustit. „Přál jsem si něco změnit, z rodinných důvodů. Nebylo to kvůli Chelsea, ale ano, chtěl jsem odejít,“ vyznal se na začátku ledna.

Dodal, že v Chelsea je nyní opět šťastný. „Bojuje za klub, za modrý dres,“ podtrhl jeho slova trenér Conte. Odolá však nynějšímu vábení z Číny?

„V dnešním fotbale už neexistuje loajalita. Proč by nemohl jít?“ ptá se bývalý anglický reprezentant Danny Mills. „Má brazilskou náturu, oni jsou takoví. Půjde tam, kde jsou peníze,“ myslí si Mills.

Narážel i na fakt, že Costa - coby rodák z Brazílie - reprezentuje Španělsko. „Nemá žádný vztah ani k Anglii a Premier League. Nikdo ho za to nemůže kritizovat,“ doplnil.

„Pokud za Chelsea nechce hrát, pustil bych ho. Costa má velký podíl na úspěchu Chelsea, ale není to Messi ani Ronaldo,“ přidává se další z expertů BBC Jermaine Jenas.

Pro Conteho je podobný zádrhel během famózně rozjeté sezony tím posledním, co potřebuje. V lednu už mu do Číny pláchl Oscar, co by dělal bez Costy, jenž se letos podílel na devatenácti gólech Chelsea?



„Věřím, že vyhrají titul, i kdyby ho ztratili,“ zamyslel se Jenas z BBC. Výkon i jednoznačný výsledek 3:0 sobotního utkání v Leicesteru mu dává za pravdu.



„Jsem šťastný, že jsme to zvládli. Teď si musíme dobře odpočinout a připravit se na další zápas,“ vybídl Conte.

Jestli i s Costou, ukáží následující dny.