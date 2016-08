Chelsea investovala do obrany: vrací se Luiz, přichází Marcos Alonso

Devětadvacetiletý Luiz před dvěma lety odešel z londýnského celku do PSG za rekordních 50 milionů liber (tehdy 1,7 milionu korun), což z něj udělalo nejdražšího obránce historie.

Kluby už se dohodly na přestupové částce, která podle britských médií činí zhruba 30 milionů liber (asi 955 milionů korun). „Blues“ ještě musí s Luizem doladit podmínky smlouvy, odchovance Sao Paula na Stamford Bridge čeká i vstupní zdravotní prohlídka.

Brazilský reprezentant poprvé zamířil do Chelsea v roce 2011 z Benfiky Lisabon a během tří sezon pomohl k triumfům v Lize mistrů, Evropské lize a Anglickém poháru. V PSG získal Luiz osm trofejí včetně dvou mistrovských titulů.

Alonso stál 23 milionů liber

Do Chelsea míří i pětadvacetiletý španělský defenzinví hráč Marcos Alonso. Podle BBC stál 23 milionů liber (téměř 732 milionů korun).

Pro Alonsa, který si zahrál za španělskou devatenáctku, ale v seniorské reprezentaci se nikdy neobjevil, je to již třetí anglické angažmá. Odchovanec Realu Madrid hrál v letech 2010 až 2013 za Bolton, předloni hostoval z Fiorentiny v Sunderlandu.

V Chelsea bude bojovat o místo na levé straně obrany s krajanem Césarem Azpilicuetou.

Záložník Cuadrado bude dál hostovat v Juventusu

Kolumbijský záložník Juan Cuadrado se vrací do Juventusu Turín, kde strávil na hostování z Chelsea už minulý ročník. Nyní se kluby dohodly na zapůjčení osmadvacetiletého bývalého fotbalisty Udine, Lecce či Fiorentiny až do 30. června 2019.

Juventus bude platit za Cuadrada ročně pět milionů eur. V případě, že zaplatí kdykoliv 25 milionů eur, může jej získat natrvalo.

Do Chelsea přestoupil Cuadrado v únoru loňského roku z Fiorentiny za 35 milionů eur a podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do konce ročníku 2014/15 sehrál 12 utkání v Premier League a v minulé sezoně před odchodem do Juventusu nastoupil jednou. V Serii A vstřelil ve 28 utkáních za Juventus čtyři branky.