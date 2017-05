Chapecoense přišlo kvůli kontumaci o šanci v Poháru osvoboditelů

Fotbalisté Chapecoense se do Poháru osvoboditelů, kontinentální obdoby evropské Ligy mistrů, kvalifikovali poprvé v historii díky loňskému vítězství v Jihoamerickém poháru. To jim připadlo poté, co cestou k finálovému duelu do Kolumbie zahynula v listopadu při letecké havárii většina týmu. Soupeř brazilského mužstva Atlético Nacional se trofeje vzdal ve prospěch tragédií postiženého Chapecoense a CONMEBOL toto gesto posvětil.

O šanci na úspěch v Poháru osvoboditelů ale Chapeconse přišli kvůli administrativní chybě. Do utkání 17. května proti Lanúsu nasadili obránce Luize Otávia, jenž byl v předešlém zápase vyloučen. Otávio navíc v nastaveném čase rozhodl o výhře Brazilců 2:1, o kterou nyní po verdiktu konfederace přišli.

Zástupci Chapecoense vysvětlovali svůj přehmat špatnou komunikací ze strany CONMEBOL. V tabulce skupiny klesli fotbalisté před závěrečným zápasem na poslední místo.