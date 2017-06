Skepse, překvapení, naděje. Lvíčata jsou na lovu

ME fotbalistů do 21 let Hraje se na šesti stadionech v Polsku. Dvanáct týmů ve třech skupinách. Do semifinále postoupí jen vítězové a doplní je nejlepší celek z druhých míst. Finále je 30. června v Krakově. Předloňský titul z Prahy obhajují Švédové. Skupina A: Anglie, Švédsko, Slovensko, Polsko. Skupina B: Španělsko, Portugalsko, Srbsko, Makedonie. České zápasy ve skupině C:

Proti Německu (v neděli v 18.00)

Proti Itálii (ve středu v 18.00)

Proti Dánsku (příští sobotu v 20.45)