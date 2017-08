Pohárový kolaps Brna, ve druhém kole nestačilo na soupeře z třetí ligy

Připravujeme podrobnosti

Bohemians potvrdili dobrý vstup do sezony, když zářil především Kabajev. Ruský útočník byl u všech pěti branek. Po čtvrthodině nejprve tečoval do branky Dostálovu střelu, krátce nato po individuální akci zvýšil a těsně před pauzou vyslal střílený centr, který domácí gólman neudržel a Mašek doklepl míč do prázdné branky.

Po změně stran Kabajev z penalty uzavřel hattrick a čtvrt hodiny před koncem po domácím snížení šel Kabajev do souboje s gólmanem, míč se odrazil k Nečasovi a ten završil výhru Bohemians.

Také Olomouc přešla přes třetiligový tým, v Hlučíně se však více nadřela. Po poločase prohrávala, o vyrovnání se postaral Manzia z penalty po faulu na Moulise. Právě Moulis se pak stal hrdinou prodloužení, ve kterém se dvakrát prosadil a navázal tak na víkendový gól z ligy.