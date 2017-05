Důležitá rozhodnutí budou kolektivní, říká místopředseda FAČR Zlámal

Dokážete říct, co současná situace pro fotbal znamená?

Není to pozitivní. Může to mít negativní dopad na smluvní partnery. Chceme to eliminovat. Jsme přesvědčení, že asociace je v pořádku. Máme každoroční audity, které to potvrzují.

Co se dá podle vás očekávat na pondělním výkonném výboru?

Musíme se dohodnout na dalším postupu, seznámit se s situací a očistit se od nařčení. Nejdůležitější je teď zajistit chod FAČR, aby to nepostihlo dotační programy na chod akademií, kluby... Jednat budeme také o valné hromadě. Ve hře je i její přeložení. Právní oddělení připravuje rozbor.

Dovedete si v tuto chvíli představit, že Miroslav Pelta bude kandidovat a že bude znovu zvolený?

O tom jsme se vůbec nebavili.

Rudolf Řepka, Miroslav Pelta a Zdeněk Zlámal na valné hromadě FAČR v Brně v roce 2016.

Mluvil jste po propuknutí aféry s předsedou Peltou?

Vůbec, je nedostupný, všechno řešíme přes jeho právního zástupce.

Zvažujete vy kandidaturu na předsedu?

Jsou různé fámy, spekulace, ale tohle pro mě není téma.

Druhý místopředseda Roman Berbr pro Český rozhlas řekl: „Český fotbal teď povedou dva místopředsedové. Zdeněk Zlámal navenek a já zevnitř.“ Je to tak?

Roman Bebr bude mít na starosti chod FAČR, ale nebude to jenom na něm, důležitá rozhodnutí budou kolektivní.